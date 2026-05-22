Vallecrosia al Mare, Cittadini in Comune: "Il nostro operato si è sempre svolto nel pieno rispetto del ruolo istituzionale"

"Come gruppo consiliare intendiamo chiarire con serenità, ma con altrettanta fermezza, che il nostro operato si è sempre svolto nel pieno rispetto del ruolo istituzionale affidatoci democraticamente dai cittadini: controllare la legittimità degli atti amministrativi, verificare il rispetto delle norme e segnalare eventuali criticità agli organi competenti" - dice Cittadini in Comune, gruppo consiliare di minoranza a Vallecrosia al Mare, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Fabio Perri e alla delibera di Giunta con cui l’Amministrazione ha deciso di autorizzare azioni giudiziarie per presunte lesioni all’immagine dell’ente.

"In questi mesi abbiamo presentato interpellanze, mozioni, richieste di accesso agli atti e segnalazioni riguardanti numerosi procedimenti amministrativi che, a nostro giudizio, presentavano profili meritevoli di approfondimento. Non per spirito persecutorio ma perché riteniamo che trasparenza e legalità debbano essere principi imprescindibili nell’azione amministrativa" - sottolinea il gruppo consiliare di minoranza - "Tra i casi più evidenti ricordiamo: la vicenda del parcheggio realizzato in area centrale in contrasto con le norme urbanistiche, situazione poi modificata dopo le segnalazioni effettuate; la nota questione dei parcheggi riservati lungo via Romana a favore dell’attività Despar, rispetto alla quale avevamo richiesto fin da subito una revoca in autotutela dell’ordinanza sindacale; le numerose anomalie amministrative che hanno portato il Comune stesso a richiedere un parere esterno al comandante della polizia locale di Sanremo, con ulteriore impiego di risorse pubbliche, per poi giungere alla revoca dell’atto contestato".

"Oggi emerge con chiarezza che le nostre osservazioni non erano invenzioni, né polemiche politiche prive di fondamento, ma questioni concrete che hanno trovato successivi riscontri amministrativi" - mette in risalto il gruppo consiliare “Cittadini in Comune” - "Dispiace constatare che ogni richiesta di chiarimento o verifica venga descritta come un attacco personale o un tentativo di screditare l’ente. La tutela dell’immagine di un Comune passa prima di tutto attraverso il rispetto rigoroso delle norme, la correttezza degli atti amministrativi e la trasparenza verso i cittadini. Noi non abbiamo nulla contro eventi, iniziative o opere pubbliche utili alla città. Tuttavia riteniamo che inaugurazioni, slogan e comunicazione politica non possano sostituire il necessario rispetto delle regole amministrative".

"Continueremo pertanto, con senso di responsabilità e senza alcun timore, a svolgere il nostro ruolo di controllo e vigilanza nell’interesse esclusivo della collettività, assumendoci come sempre ogni responsabilità politica e istituzionale delle nostre affermazioni" - afferma il gruppo consiliare “Cittadini in Comune” - "Ricordiamo, inoltre, che il confronto politico, anche duro, rappresenta uno strumento essenziale di democrazia e trasparenza, soprattutto all’interno delle sedi istituzionali. Per questo motivo invitiamo la cittadinanza a partecipare ai prossimi Consigli comunali, affinché ciascuno possa ascoltare direttamente i fatti, gli atti e le rispettive posizioni, nella convinzione che la verità amministrativa debba sempre emergere attraverso il confronto pubblico e democratico".