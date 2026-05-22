"Facciamo tornare Bordighera di nuovo protagonista": l'appello al voto del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci (Video)

"Facciamo tornare Bordighera di nuovo protagonista. Il 24 e il 25 maggio vota 'Per Bordighera - Iacobucci indaco'". E' l'appello al voto del candidato sindaco di 'Per Bordighera' Massimiliano Iacobucci in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

"Sono un bordigotto al cento per cento con radici profonde nella mia città e soprattutto con una grande passione per il mio territorio" - sottolinea Massimiliano Iacobucci - "Ho tantissime competenze, acquisite dalla lunga carriera politico amministrativa prima come assessore e poi come consigliere regionale".

Iacobucci si presenta con la lista 'Per Bordighera' formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini. "Ho formato una squadra che ha una sua omogeneità anche dal punto di vista dei valori, degli ideali e del programma amministrativo" - mette in risalto Iacobucci - "Persone che hanno una loro omogeneità politica e una stessa visione amministrativa. Insieme a loro vi sarà una squadra di tecnici a livello nazionale e internazionale che formeranno una squadra di governo per il rilancio di Bordighera".