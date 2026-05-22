Rocchetta Nervina, Stefano Gastaudo lancia Aiga Növa: “Subito servizi, parcheggi e sicurezza”

A pochi giorni dalle elezioni comunali di Rocchetta Nervina, il candidato sindaco Stefano Gastaudo presenta la lista n. 3 Aiga Növa, spiegando le ragioni che hanno portato alla nascita di una terza proposta politica per il paese. Il nome scelto, che in dialetto significa “Acqua Nuova”, vuole rappresentare, secondo Gastaudo, la necessità di un cambiamento profondo per il borgo della Val Nervia. “Nuova dev’essere l’anima della prossima amministrazione”, afferma il candidato, che punta il dito contro quella che definisce una situazione di “torpore e declino” degli ultimi anni.

Tra le criticità evidenziate, anche il rischio di perdere la gestione diretta dell’acquedotto comunale, dovuto – secondo quanto sostenuto dalla lista – alla mancata ottemperanza alle prescrizioni richieste per mantenere il regime di salvaguardia. Trasparenza, efficienza e attenzione ai bisogni quotidiani sono i punti cardine del programma di Aiga Növa, che promette interventi concreti per il miglioramento dei servizi essenziali, la tutela del territorio e il recupero delle infrastrutture considerate ormai obsolete.

Uno degli annunci principali riguarda l’azzeramento immediato delle indennità di funzione di sindaco, vicesindaco e assessori. Le somme risparmiate verrebbero destinate alle casse comunali per finanziare interventi di pulizia del cimitero, delle strade e del torrente, oltre a contribuire all’acquisto di un pulmino scolastico usato per garantire ai bambini del paese un trasporto più sicuro e dignitoso. “Non promettiamo miracoli o grandi rivoluzioni, ma un impegno costante per migliorare il paese e la qualità della vita dei cittadini”, sottolinea Gastaudo. Per reperire le risorse necessarie, la lista prevede inoltre la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio dei bandi pubblici, alla ricerca di finanziamenti e all’attrazione di investimenti privati.

Tra i progetti considerati strategici, il candidato sindaco rilancia il piano per la realizzazione di un parcheggio polifunzionale in località Ciousi, già presentato all’amministrazione uscente cinque anni fa ma mai realizzato. L’opera, che dovrebbe nascere attraverso la formula del Project Financing, prevede la costruzione di un polo parcheggi con decine di nuovi posti auto, con l’obiettivo di alleggerire il traffico nel centro storico e migliorare l’accoglienza turistica, lasciando più spazi disponibili ai residenti.

Il progetto comprende anche un nuovo eliporto di emergenza, operativo 24 ore su 24 e destinato alle attività del 118 e della Protezione Civile. Secondo quanto dichiarato da Gastaudo, sarebbero già disponibili sia il progetto sia gli investitori privati interessati a finanziare l’opera. “Se sarò sindaco, ci sarà anche la volontà politica di realizzarla”, conclude il candidato.