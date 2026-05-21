Imperia protagonista al Giro d’Italia: Piana e Scajola alla partenza della 12ª tappa verso Novi Ligure

Regione Liguria presente oggi a Imperia con gli assessori ai Grandi Eventi Alessandro Piana e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola in occasione della partenza della 12esima tappa del Giro d’Italia fino a Novi Ligure, lunga 175 chilometri con un dislivello di 2.250 metri.



“Oggi è una giornata storica per Imperia e per tutta la Liguria. Per la prima volta il Giro d’Italia parte da questa splendida città affacciata sul mare, rendendo protagonista il nostro territorio – ha dichiarato Alessandro Piana -. Certamente motivo di grande orgoglio vedere la Liguria al centro di uno degli eventi sportivi più amati e seguiti al mondo: mi sono impegnato personalmente affinché questa giornata potesse diventare realtà, sostenendo con convinzione un investimento importante da parte del mio assessorato, nella consapevolezza del valore strategico dei grandi eventi per la promozione del territorio, del turismo e delle nostre eccellenze. Questo percorso racconta l’anima autentica del Ponente ligure: il mare di Imperia, gli oliveti, i borghi dell’entroterra, le vallate e le strade che attraversano le province di Imperia e Savona prima di dirigersi verso il Piemonte. Una straordinaria vetrina internazionale che porterà immagini della nostra terra nelle case di milioni di persone. Al pubblico auguro una splendida giornata di festa e ai corridori – ha concluso Piana - una tappa emozionante. Viva Imperia, viva la Liguria e viva il Giro d’Italia”.

Piana ha rivolto anche un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: RCS Sport, il Comune di Imperia, le forze dell’ordine, i volontari, agli amministratori locali e a tutte le persone impegnate oggi sul territorio per accogliere con entusiasmo atleti, tifosi e visitatori.



“È un onore per Imperia e per tutta la Liguria ospitare oggi la partenza di una delle tappe della 109ª edizione del Giro d’Italia - dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. La Corsa Rosa torna protagonista nel nostro territorio da Imperia a Novi Ligure, attraversando il ponente ligure tra costa ed entroterra e toccando località simbolo dove in questi anni, Regione Liguria, ha investito risorse economiche significative. Un evento straordinario che unisce sport, territorio e partecipazione, con migliaia di persone presenti lungo il percorso e che rappresenta una vetrina di assoluto valore per la nostra Liguria che si mostrerà, bellissima, a livello internazionale. Continuiamo ad affiancare ai grandi lavori in corso, appuntamenti di altissimo livello come quello odierno per far crescere e apprezzare, sempre di più, il nostro territorio”.