TPL, al via il monitoraggio sul contratto tra Provincia e Rt spa: insediato il Comitato Tecnico di Gestione

Primo passo ufficiale per il nuovo organismo incaricato di vigilare sul trasporto pubblico locale nell'imperiese. Si è riunito ieri, in attuazione di quanto previsto dal Contratto di servizio, il Comitato tecnico di gestione per la verifica dell’adempimento delle clausole del contratto tra la Provincia di Imperia e Rt spa. La seduta, presieduta dal Direttore generale della Provincia e Responsabile unico del procedimento (Rup), dott.ssa Rosa Puglia, si è conclusa con l’approvazione unanime di tutti i punti all’ordine del giorno.

All'incontro hanno preso parte i componenti del Comitato – l’ing. Sandro Corrado, il dott. Valentino Zanin e il dott. Eugenio Adolfo – insieme al consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella e all’ing. Giovanni Bosurgi della Redas Engineering srl, in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec).

La prima riunione operativa ha subito portato il via libera a importanti novità per l'utenza e la mobilità locale:

Nuovo collegamento a Sanremo: È stata approvata l'istituzione di una nuova linea d'autobus che collegherà Piazza Colombo al Palasalute in via San Francesco, coprendo un percorso di circa 3,5 chilometri.

Sconti per i turisti nel Dianese: È stata accolta la proposta avanzata dai Comuni costieri di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. I visitatori in possesso della "Carta del Turista" (che corrispondono l’imposta di soggiorno) potranno usufruire di una tariffa agevolata sulle corse di Rt spa che collegano la fermata ferroviaria "Diano" (situata a Diano San Pietro) con i tre Comuni del Golfo.

Sull'insediamento dell'organismo è intervenuto il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, che ha sottolineato la rilevanza strategica di questo controllo:

«Il rispetto degli obblighi contrattuali è la base per garantire un servizio efficiente per la nostra comunità. Con questo Comitato assicuriamo un monitoraggio continuo e attento nel rispetto degli impegni che la Provincia si è assunta nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) dal momento in cui abbiamo affidato il servizio in house a Rt spa».

Oltre ad approvare il proprio Regolamento di funzionamento interno, il Comitato ha già fissato la linea per i prossimi incontri. La prossima seduta è prevista subito dopo l’assemblea dei soci di Rt spa che dovrà approvare il bilancio di esercizio 2025. In quella sede, l'organismo entrerà nel vivo delle sue funzioni ispettive: sul tavolo ci sarà la verifica degli adempimenti contrattuali legati agli investimenti e il monitoraggio sul mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della società, con l'obiettivo di garantire gli standard di prestazione promessi ai cittadini.