'Per Bordighera' chiude la campagna elettorale, appuntamento al Chica Loca (Foto)

Si avvicinano le elezioni amministrative a Bordighera, in programma il 24 e il 25 maggio. La lista 'Per Bordighera', a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, invita, perciò, cittadini, sostenitori e simpatizzanti alla chiusura della campagna elettorale. L'appuntamento sarà venerdì 22 maggio a partire dalle 19 al Chica Loca sul lungomare Argentina.

Un'ultima occasione per incontrare il candidato sindaco e la sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini.

"Brindiamo insieme per la fine della campagna elettorale" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Vi sarà un gustoso buffet e, inoltre, con noi ci saranno tanti ospiti speciali".