Bordighera, FdI e Obiettivo Bordighera: "Pratica urbanistica da ritirare, il Consiglio non può votare al buio"

I gruppi consiliari Fratelli d'Italia e Obiettivo Bordighera chiedono il ritiro della pratica urbanistica iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e la sua preventiva discussione nella Commissione competente, contestando il percorso seguito dall'amministrazione guidata dal sindaco Baldassarre. Secondo le opposizioni, la Conferenza dei Capigruppo non rappresenta la sede idonea per affrontare un provvedimento di particolare complessità tecnica. Nel comunicato diffuso dai due gruppi si ricorda che l'organismo è composto da tre consiglieri comunali su diciassette e ha il solo compito di organizzare i lavori dell'assemblea, senza il supporto degli uffici o dei tecnici comunali.

«Non rientra tra le sue competenze l'esame di pratiche urbanistiche particolarmente complesse come quella in discussione», sostengono i consiglieri, spiegando che proprio per questo la riunione dei Capigruppo non poteva sostituire il necessario approfondimento tecnico. Nel mirino delle opposizioni c'è soprattutto il mancato passaggio della pratica in Commissione consiliare. Pur riconoscendo che l'obbligo possa essere oggetto di interpretazione normativa, FdI e Obbiettivo Bordighera ritengono che tutte le pratiche destinate al voto del Consiglio debbano essere preventivamente esaminate dall'organismo competente, dove i consiglieri possono acquisire chiarimenti dagli uffici, confrontarsi con i tecnici e approfondire gli aspetti più complessi prima della votazione.

I due gruppi precisano inoltre che la loro posizione non rappresenta una bocciatura preventiva del progetto. «Se dall'approfondimento tecnico emergesse che il progetto è valido, conforme alla normativa e pienamente legittimo, non vi sarebbe alcuna preclusione a valutarne anche l'approvazione», si legge nella nota. Per le opposizioni, il nodo riguarda infatti il metodo seguito dall'amministrazione e non il merito della pratica. Nel comunicato viene anche criticato l'atteggiamento del sindaco Baldassarre, accusato di alimentare «uno scontro frontale su ogni questione amministrativa», costringendo l'opposizione a difendere i principi di trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle prerogative del Consiglio comunale.

La richiesta finale è quella di ritirare la pratica dall'ordine del giorno, convocare la Commissione con la presenza degli uffici e dei tecnici incaricati e riportare successivamente il provvedimento in Consiglio comunale entro la fine del mese. In caso contrario, concludono FdI e Obbiettivo Bordighera, il Consiglio sarebbe chiamato a esprimersi «al buio», con possibili conseguenze sulla trasparenza dell'azione amministrativa e con quelli che definiscono «profili di possibile illegittimità». Su questo punto i gruppi annunciano l'intenzione di chiedere un approfondimento al Segretario comunale e, se necessario, agli organi competenti.