Scajola alla Festa della Bandiera Argentina: “Un legame che unisce Liguria e Argentina da generazioni”

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla 36ª edizione della Festa della Bandiera Argentina, organizzata dal Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia, storico appuntamento che celebra il profondo legame tra il territorio imperiese e la comunità argentina.

La manifestazione rappresenta ogni anno un momento di incontro e condivisione, capace di mantenere vive le radici e i rapporti che, nel corso del tempo, hanno unito la Liguria e l’Argentina attraverso le storie di migliaia di emigrati e delle loro famiglie, contribuendo a costruire un patrimonio comune di valori, tradizioni e identità.



“La Festa della Bandiera Argentina è un appuntamento che da trentasei anni custodisce e valorizza una parte importante della storia del nostro territorio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Il legame tra la Liguria e l’Argentina affonda le proprie radici nelle vicende di tante famiglie che hanno attraversato l’oceano portando con sé cultura, tradizioni, spirito di sacrificio e amore per la propria terra d’origine, mantenendo vivo un rapporto che ancora oggi rappresenta una grande ricchezza umana e sociale. Molti argentini conservano profonde origini liguri e, allo stesso tempo, le nostre comunità continuano a custodire con orgoglio questa storia di amicizia e integrazione che unisce due popoli. Un sentito ringraziamento va al Circolo Manuel Belgrano che con passione e impegno, continua a promuovere questa manifestazione, trasformandola in un momento di condivisione, memoria e amicizia tra comunità unite da un patrimonio comune di valori e tradizioni”.

