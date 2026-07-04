Accertamenti giudiziari sul Sindaco di Bordighera, Trucchi: "Evitare giudizi che spettano solo agli organi competenti"

"Vorrei esprimere alcune osservazioni relativamente alle notizie comparse negli ultimi giorni circa accertamenti giudiziari riguardanti la nostra Sindaca di Bordighera. Riteniamo importante esprimere rispetto e fiducia nel lavoro della Magistrature e chiediamo a tutti di evitare giudizi che spettano solo agli organi competenti" - dice il vicesindaco di Bordighera Giuseppe Trucchi.

"La nostra Amministrazione, forte di un consenso elettorale molto significativo, sta lavorando con grandissimo impegno della Sindaca stessa e di tutti i componenti, per risolvere i numerosi gravi problemi esistenti" - sottolinea - "Il decoro urbano e l'igiene pubblica, la sofferenza delle attività commerciali, la necessità di rivedere la programmazione turistico culturale, l'ospedale Saint Charles che sta sopportando una crisi economico finanziaria pericolosissima, gli ambiti socio sanitari che stanno attraversando una riorganizzazione complessa, i problemi del Porto, l'applicazione della direttiva Bolkestein, la scuola bruciata e altri sono temi che necessitano un impegno in termini di tempo e di capacità organizzative di livello molto elevato".

"Vogliamo assicurare a tutti i cittadini di Bordighera che questo impegno non mancherà" - mette in chiaro Giuseppe Trucchi, vicesindaco di Bordighera.