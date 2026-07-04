FdI, Berrino (FdI) ringrazia Donzelli: "Nessuna alleanza con Pd e Movimento 5 Stelle"

"Desidero ringraziare l’onorevole Giovanni Donzelli per la sua presenza a Sanremo e per il contributo politico offerto nel corso di una serata che ha visto una straordinaria partecipazione di 400 persone tra amministratori, militanti e cittadini. Il grande successo dell’iniziativa conferma il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e l’apprezzamento per il lavoro che il Governo Meloni sta portando avanti". Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

"Nel suo intervento, Donzelli ha ribadito con chiarezza un principio che rappresenta l’identità del nostro partito: tanti i temi trattati del buon governo Meloni, tra cui il tema centrale delle alleanze" - dice - "Fratelli d’Italia non si alleerà con il Partito Democratico e con il Movimento 5 Stelle".

"Una posizione netta, coerente e non negoziabile, che mette definitivamente fine a ogni illazione o ricostruzione fantasiosa circolata nelle ultime settimane" - afferma - "Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà e coerenza, al fianco del Governo Meloni e dei cittadini, senza rinunciare ai propri valori e senza compromessi con chi rappresenta una visione politica alternativa alla nostra".