Fratelli d'Italia, incontro a Sanremo per fare il punto sui risultati del Governo Meloni e sulla situazione locale (Foto e video)

Si è svolto nella serata di venerdì 3 luglio, al Boca Beach di Sanremo, l'incontro organizzato da Fratelli d'Italia della provincia di Imperia, che ha richiamato centinaia di partecipanti tra amministratori, militanti, simpatizzanti e cittadini.

L'appuntamento ha visto la partecipazione dell'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, dell'onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale della Liguria, del senatore Gianni Berrino, coordinatore provinciale di Imperia, e dell'assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi. Tra gli esponenti della politica del territorio anche Veronica Russo, Paolo Strescino, Massimiliano Iacobucci, Antonino Consiglio, Elisa Balestra.

L'incontro è stato organizzato con l'obiettivo di illustrare ai presenti i principali risultati conseguiti dal Governo Meloni nel corso della legislatura. Nel corso della serata gli interventi si sono concentrati su alcuni dei temi ritenuti prioritari dal partito, tra cui immigrazione, pressione fiscale e lavoro, con un'analisi delle misure adottate dall'esecutivo e delle prospettive per il futuro. Una disanima accolta con entusiasmo dai presenti.

L'iniziativa si è svolta davanti a una platea di circa 400 persone, confermando la partecipazione di iscritti e sostenitori del partito nel Ponente ligure.

Dopo la fase iniziale, in cui Lombardi, Russo, Berrino, Rosso e Donzelli hanno fatto il punto sui quasi quattro anni di governo Meloni, si è passati al momento conviviale, con apericena in spiaggia.