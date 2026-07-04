Forza Italia Liguria: Carlo Bagnasco, Angelo Vaccarezza e Marco Scajola referenti del partito

Si è tenuto oggi presso l’Hotel Bristol di Genova, il Congresso regionale di Forza Italia Liguria, un appuntamento che ha segnato una nuova fase di organizzazione e rafforzamento del partito sul territorio regionale.

Il congresso si è svolto in forma unitaria e vedrà una forte azione congiunta nell’ottica del rilancio del partito azzurro. Carlo Bagnasco ricoprirà la carica di segretario regionale, Angelo Vaccarezza sarà vicesegretario regionale vicario e diventerà nuovo capogruppo in Consiglio regionale, Marco Scajola ricoprirà il ruolo di capo delegazione di Forza Italia in Giunta regionale. In occasione dell’assise è stata presentata la lista composta da amministratori locali e rappresentanti dei territori liguri, espressione delle diverse realtà e delle esperienze amministrative che costituiscono il radicamento di Forza Italia in Liguria.

Fanno parte della segreteria anche la consigliera regionale Chiara Cerri, l’assessore regionale Claudia Morich e Claudio Muzio, già consigliere regionale e oggi consigliere comunale a Sestri Levante. Saranno membri di diritto della segreteria regionale tutti i Segretari provinciali del partito e il Segretario cittadino di Genova, in un’ottica di piena rappresentanza e di coinvolgimento delle articolazioni locali nella vita politica e organizzativa del movimento. Nel corso dei lavori congressuali è stato inoltre presentato il nuovo Commissario provinciale di Forza Italia per La Spezia, Christopher Casati, assessore del capoluogo.