Al via i saldi estivi: promozioni al via anche a Sanremo, ma i negozianti chiedono regole più eque

Prenderanno il via domani, sabato 5 luglio, i saldi estivi a Sanremo, così come in tutta la Liguria e nella maggior parte d’Italia, fatta eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano. Secondo un’indagine condotta da Ipsos per Confesercenti, oltre 600mila liguri stanno pianificando acquisti in saldo e circa 200mila di loro lo faranno nei negozi fisici.

La stagione degli sconti durerà 45 giorni, fino al 18 agosto, e secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 203 euro per approfittare delle promozioni.

Ma se da un lato l’avvio dei saldi porta con sé aspettative di rilancio per il commercio locale, dall’altro emergono le criticità strutturali che da anni i negozianti denunciano. Lo racconta bene Antonio Fontanelli, titolare dell’omonimo negozio in via Carli a Sanremo: “A mio avviso i saldi andrebbero fatti a settembre. Finché il legislatore non metterà mano seriamente alla regolamentazione delle vendite online e ai negozi monomarca, il sistema rimane squilibrato. Le catene fanno sconti prima, e noi dobbiamo solo adeguarci. Per legge non possiamo fare promozioni nei 40 giorni precedenti l’inizio dei saldi, ma intanto i monomarca sono liberi di muoversi come vogliono”.

Fontanelli tocca anche il nodo dell’effettiva utilità del periodo scelto per i saldi, che spesso non coincide con la presenza reale dei turisti: “Ad agosto molti negozi chiudono e i saldi si fanno a luglio, ma così si perde un’occasione importante. A tutto questo si aggiunge il fatto che la Costa Azzurra ha iniziato i saldi da oltre due settimane, e noi qui, condividendo lo stesso bacino commerciale con la Francia, ne risentiamo direttamente”.

Tra i fattori critici, anche l’andamento climatico anomalo, che ha tagliato fuori l’intera stagione primaverile: “Siamo passati dal freddo al caldo in pochi giorni. Le vendite di primavera non ci sono state. Ora abbiamo merce di più stagioni ancora in negozio. E poi ci sono i problemi di viabilità: treni, cantieri, e il tunnel di Ventimiglia, con un’ora di coda per attraversarlo. Tutto questo incide sul flusso turistico e, di conseguenza, sul lavoro”.

Nonostante tutto, i commercianti del territorio si preparano ad accogliere i clienti con professionalità e speranza. Per chi ama fare acquisti di qualità a prezzi scontati, è il momento giusto per sostenere le attività locali. Ma la richiesta al legislatore è chiara: servono regole nuove e più eque per tutelare davvero il commercio di prossimità.