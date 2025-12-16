Ventimiglia: laboratorio di cucina natalizia alla scuola di Nervia, un pomeriggio dedicato alla creatività

Gli alunni e le insegnanti delle classi prime e della seconda di Nervia a Ventimiglia, hanno vissuto ieri un pomeriggio speciale all’insegna della creatività e del gusto. Grembiuli allacciati e mani in pasta per la realizzazione di deliziosi cookies natalizi con gocce di cioccolato, grazie alla collaborazione degli chef del ristorante Casa Buono di Trucco.

L’attività laboratoriale ha rappresentato un’importante occasione educativa, capace di unire educazione alimentare, educazione scientifica e manualità. I bambini sono stati coinvolti nella scoperta degli ingredienti, delle trasformazioni e dei sapori, sviluppando i sensi, l’autonomia e il piacere dell’apprendimento pratico.

"Preparare i biscotti e dare forma all’impasto - evidenziano dalla scuola - si è rivelato un momento altamente stimolante dal punto di vista creativo ed educativo, favorendo lo sviluppo di abilità fondamentali e della fantasia. L’esperienza è stata inoltre molto gratificante: al termine del laboratorio, gli alunni hanno mostrato con orgoglio e soddisfazione il risultato del loro lavoro, rafforzando la propria autostima. Un sentito ringraziamento va alla famiglia Buono per la disponibilità e la preziosa collaborazione e alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonella Costanza, che ha reso possibile la realizzazione del progetto".