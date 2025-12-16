Tradizione e originalità a Bordighera, volontari realizzano un grande presepe a Terrasanta: "Più di 400 ore per il montaggio" (Foto e video)

Natività, mestieri in movimento, scene di vita, un paese e Bordighera alta nei primi del '900 al centro di un grande e originale presepe, ideato e realizzato a mano, con materiali di riciclo, da Fulvio Debenedetti, consigliere comunale della città delle palme, e da diversi volontari, che è stato allestito nella parrocchia dell'Immacolata Concezione, nella chiesa di Terrasanta, in occasione delle festività natalizie.

L'enorme allestimento, inaugurato il giorno dell'Immacolata, abbellirà, dunque, la chiesa durante le festività natalizie. "Ci sono diverse novità. Ogni anno modifichiamo il presepe, che è sempre più grande, perché è giusto che i visitatori vedano sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno c'è il paese su due rilievi" - fa sapere Fulvio Debenedetti, che lo ha realizzato insieme a tredici volontari - "Ci sono volute più di otto mila ore di lavoro per realizzarlo. Abbiamo impiegato più di quattrocento ore solo per il montaggio".

Dopo giorni di lungo e laborioso lavoro per il montaggio, iniziato lo scorso 15 novembre, il presepe è pronto e ha già attirato visitatori curiosi rimasti affascinanti dalla realizzazione e dall'atmosfera magica. "Come sempre la Natività è il centro del presepe" - dice Debenedetti - "Ringrazio la parrocchia dell'Immacolata Concezione che ci concede lo spazio e la possibilità di allestire ogni anno il presepe e, inoltre, i volontari che hanno contribuito a questo risultato. Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni fino al 3 febbraio negli orari di apertura della chiesa".

"Il presepe è uno dei Vangeli. E' veramente molto bello e trasmette serenità e pace. Sono già venuti tanti visitatori e sicuramente ne arriveranno altri per vedere il presepe e trovare un po' di pace e serenità" - sottolinea padre Faustino della chiesa di Terrasanta - "Ringrazio Fulvio Debenedetti e tutti i suoi collaboratori per questo meraviglioso presepe. Colgo l'occasione per augurare buon sereno Natale a tutti".