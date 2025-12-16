Amaie Energia e Servizi introduce un nuovo benefit per i dipendenti: polizza assicurativa completa a tutela della persona

Amaie Energia e Servizi, società municipalizzata partecipata dal Comune di Sanremo, dai comuni del bacino sanremese e da FILSE, annuncia l’introduzione di un nuovo e importante benefit dedicato a tutti i propri dipendenti: una polizza assicurativa completa a tutela della persona, che garantisce copertura in caso di morte, invalidità permanente e spese di cura.

Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama delle società pubbliche locali, pensata per rafforzare il benessere e la sicurezza dei lavoratori e per riconoscere concretamente il valore del loro contributo quotidiano al servizio del territorio. “La scelta di attivare questa copertura assicurativa infortuni rappresenta un investimento concreto nelle persone” – dichiara il Consiglio di Amministrazione – “I nostri dipendenti sono il cuore dell’azienda. Offrire loro protezione, serenità e un sostegno reale nei momenti più difficili significa costruire un ambiente di lavoro più sicuro, responsabile e orientato al futuro.”

La nuova polizza è interamente sostenuta dall’azienda e si affianca alle misure di welfare già attive, consolidando ulteriormente l’impegno di Amaie Energia e Servizi nello sviluppo di politiche attente alla qualità della vita lavorativa.

Con questa iniziativa, Amaie Energia e Servizi conferma la propria volontà di investire sul capitale umano e di promuovere una cultura aziendale fondata su responsabilità sociale, tutela del personale e attenzione al benessere delle comunità locali.