Da Ventimiglia all’Eurovision, il sogno di Martina Galizzi: la 21enne protagonista delle prove per San Marino

Ventimiglia guarda lontano, fino all’Europa. Tra i volti emergenti che stanno vivendo settimane intense di musica e crescita artistica c’è Martina Galizzi, 21 anni, cantante ventimigliese che ha superato la prima fase del contest di selezione legato all’Eurovision Song Contest, puntando a rappresentare San Marino.

“Fare le prove per l’Eurovision” significa, in concreto, partecipare al percorso di selezione che San Marino dedica agli artisti emergenti. Un cammino strutturato in più tappe, altamente competitivo, che Martina ha affrontato con determinazione e consapevolezza. Alla prima fase si sono presentati circa 800 concorrenti: solo 240 hanno ottenuto il pass per il turno successivo. Tra loro c’è anche Martina, pronta ora a giocarsi l’accesso allo Stage Academy, la seconda selezione che porterà il numero dei cantanti a soli 40.

Il percorso non si ferma lì. Dopo lo Stage Academy sono previste una semifinale e la finalissima: chi vincerà rappresenterà ufficialmente San Marino all’Eurovision. Un traguardo ambizioso, che per Martina ha già il sapore di una conquista importante.

A credere per prima in questa opportunità è stata la sua insegnante di canto, Danila Satragno, che ha iscritto Martina al contest attraverso la Vocal Care, la scuola di canto che la giovane artista frequenta attualmente. “Le prove sono andate molto bene – racconta Martina – e io sono molto determinata”. Un mese intero di lavoro intenso, studio e preparazione, culminato nella presentazione di due inediti scritti di recente.

Per Martina non è stato solo un casting, ma un vero e proprio passaggio di maturità artistica. “È stata una bellissima esperienza perché non mi ero mai messa così a nudo: non avevo mai portato un mio inedito a un casting”, spiega. Inoltre, era da circa quattro anni che non affrontava un’audizione di questo tipo. Tornare a esibirsi davanti a una giuria, in un contesto così rilevante, non è stato semplice, ma profondamente formativo. “È stato difficile, ma molto bello: fa parte del gioco. Ed è il gioco che voglio fare”.

Un percorso che si inserisce in un cammino già ricco di esperienze significative. Martina Galizzi, infatti, ha già calcato palchi importanti: ha cantato a Sanremo durante il Capodanno 2025, è stata protagonista sempre in terra matuziana all’One Night Summer Hits, dove ha avuto l’occasione di duettare con Shade, confermando una crescita costante e una presenza sempre più riconoscibile nel panorama musicale emergente.

Ora lo sguardo è puntato alle prossime prove, allo Stage Academy e a un sogno che prende forma passo dopo passo. Con Ventimiglia alle spalle e l’Europa davanti, Martina Galizzi continua a mettersi in gioco, con la voce, con i suoi inediti e con la determinazione di chi sa che ogni sfida è parte del viaggio.