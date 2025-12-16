Vallecrosia, si avvicina il Natale: scambio di auguri tra gli Alpini

Auguri di Natale tra Alpini. Le penne nere di Vallecrosia sabato pomeriggio si sono ritrovate in un bar in via Don Bosco per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie.

Per l'occasione era presente anche l'assessore Mirko Valenti. "Un grazie agli amici Alpini di Vallecrosia per il pomeriggio passato insieme" - commenta l'assessore Mirko Valenti - "È stata un’occasione per scambiarci gli auguri di buone feste e per fare il punto sui progetti portati avanti dalla sezione di Vallecrosia".

Un momento conviviale di festa ma anche di confronto sulle attività future. "L’impegno che indefessamente mettete a disposizione della collettività è inestimabile" - sottolinea Valenti - "Viva gli Alpini!".