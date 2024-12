Sanremo: case più care nel centro storico (+29%) e Poggio-Bussana, calo significativo in periferia nord (-2,6%)

Il mercato immobiliare di Sanremo ha registrato segnali di crescita nel 2024, con un prezzo medio delle case in vendita che a ottobre si è attestato a 2.918 euro al metro quadro. Questo rappresenta un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,5% su base annua. Nonostante la crescita moderata, il valore medio rimane distante dal massimo storico di 3.692 euro al metro quadro, raggiunto nel maggio 2012.

Guardando all'andamento generale del 2024, il mercato è stato caratterizzato da oscillazioni che hanno comunque portato a una tendenza di lieve rialzo. Mesi come giugno e luglio hanno registrato incrementi significativi, rispettivamente dell'1% e dell'1,4%, mentre settembre ha visto una leggera flessione dello 0,6%. Tuttavia, il mese di ottobre ha confermato una ripresa, seppur contenuta, riportando stabilità e segnali positivi.

Una delle caratteristiche principali del mercato di Sanremo è la grande variabilità tra le diverse zone della città. Nel cuore della città, il centro-Marina si conferma l’area più costosa, con un prezzo medio di 3.944 euro al metro quadro, in crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche il centro storico ha registrato performance impressionanti, con una variazione annuale del 29,1%, la più alta tra tutte le zone cittadine. Al contrario, aree come Baragallo e Periferia Nord presentano valori nettamente inferiori, rispettivamente a 1.968 e 1.864 euro al metro quadro, con variazioni annuali in calo.

Altre aree come San Bartolomeo-Corso degli Inglesi e Poggio-Bussana mostrano un buon equilibrio tra prezzi medio-alti e una crescita sostenibile. La prima si attesta a 3.487 euro al metro quadro, con un incremento del 3,5% su base annua, mentre la seconda registra una media di 3.581 euro, in aumento del 3,3%. Tuttavia, non tutte le zone centrali mantengono un trend positivo: San Martino-Villetta, per esempio, pur avendo registrato una notevole crescita mensile del 3,9% a ottobre, rimane in leggero calo su base annua.

La dinamica immobiliare di Sanremo riflette un mercato locale vivace, ma non immune a difficoltà. In alcune zone, i prezzi continuano a subire contrazioni significative rispetto ai massimi storici. Per esempio, il Centro Storico ha perso solo lo 0,5% rispetto al suo massimo storico di settembre 2024, ma altre aree come la Periferia Nord mostrano un calo marcato del 33,2% rispetto al massimo storico del marzo 2016.

A livello nazionale, i prezzi delle case a novembre 2024 hanno registrato una crescita media dello 0,9%, raggiungendo i 1.873 euro al metro quadro. Tuttavia, la Liguria si distingue come una delle poche regioni con un calo generale dei prezzi, pari allo 0,1%, rendendo Sanremo un’eccezione positiva nella regione.

In sintesi, il mercato immobiliare di Sanremo si conferma stabile, con alcune zone in forte ripresa e altre che risentono ancora di vecchie flessioni. Le aree centrali e costiere continuano ad attrarre investimenti, mentre le zone periferiche mostrano segni di debolezza. L’andamento dei prezzi lascia intravedere un mercato in evoluzione, con opportunità sia per chi cerca di acquistare che per chi punta a investire a lungo termine.