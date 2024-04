Sanremo: con 300 studenti via a 'Orientamenti', Scajola: "grande risposta, vogliamo supportare i nostri giovani" (Foto e Video)

Si è svolta questa mattina, con circa 300 studenti presenti l’inaugurazione del Salone della Provincia di Imperia al Palafiori di Sanremo.

L’evento, che torna a distanza di cinque anni dalla sua ultima edizione e durerà fino a domani ed è dedicato alla presentazione dell’offerta di formazione e istruzione rivolta agli studenti delle 'medie' che devono scegliere come proseguire il loro percorso scolastico.

Presente per l’occasione Marco Scajola, assessore alla Formazione di Regione Liguria che, tramite Orientamenti, ha organizzato la manifestazione con la collaborazione di: Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Sanremo.

Insieme a lui diversi amministratori dell’imperiese che hanno visitato gli stand degli istituti secondari di secondo grado e degli enti di formazione professionale (Iefp), interamente rappresentati da Ventimiglia a Cervo.

“Abbiamo già avuto un grandissimo afflusso di studenti in questa prima mattinata di Salone - dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - segno tangibile della bontà dell’iniziativa proposta. Abbiamo fortemente voluto riportare questo appuntamento in provincia per offrire ai giovani studenti una due giorni di confronto e analisi dell’offerta formativa post scuola media. Ribadisco che l’obiettivo di Regione Liguria, attraverso Orientamenti, è quello di fornire più ausilio possibile ai ragazzi. Accompagnarli nelle loro scelte garantendo supporto continuo e la miglior istruzione possibile. Puntiamo a coinvolgerne circa mille, insieme alle loro famiglie, tra oggi e domani. Numeri importanti, frutto di un lavoro condiviso con il mondo scolastico della Provincia di Imperia che ha risposto convintamente”.

"Siamo davvero contenti - dice l'assessore del Comune di Sanremo Sara Tonegutti - di poter ospitare questo grande evento nel nostro Palafiori. È una grande occasione di confronto e conoscenza per gli studenti sanremesi e di tutta la provincia di Imperia".

L’ingresso al salone è gratuito previa prenotazione su: www.orientamenti.regione.liguria.it. Per maggiori informazione e supporto scrivere a: eventi@saloneorientamenti.it.