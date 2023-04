Sanremo: da domani al Casinò almeno 4.000 giocatori per l'Italian Poker Open, alberghi e ristoranti si fregano le mani

Scatta domani, al Casinò di Sanremo, un nuovo torneo di Poker che poterà nella città dei fiori circa 4.000 giocatori, pronti a darsi battaglia sui tavoli verdi dell’azzardo matuziano.

L'Italian Poker Open prevede un programma eccezionale, che prevede il cosiddetto ‘Main Event’, ovvero il torneo principale e i suoi 7 ‘Day1’ ma anche tornei di contorno che vedranno moltissimi partecipanti. Il torneo prevede un montepremi da un milione di euro e c’è grande attesa tra gli appassionati del settore.

Un torneo che ha attratto un numero superiore di giocatori dello scorso anno (furono circa 3.800) e che, oltre a garantire un grande spettacolo all’interno della casa da gioco, porterà appassionati dell’azzardo anche nelle diverse sale oltre a un gran numero di accompagnatori che, insieme ai giocatori, riempiranno alberghi, ristoranti e strutture della città.

Il Poker è, da sempre, un motivo per un ottimo giro d’affari per la città di Sanremo e i suoi tornei hanno sempre portato tanta gente che, solitamente, torna i città anche per le vacanze. I giocatori sono attesi da tutta Europa, ma soprattutto dal nostro paese e della vicina Francia. Probabile anche la presenza di alcuni da oltre oceano.