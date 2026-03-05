Sanremo, grande partecipazione ai Martedì Letterari: Sofia Tonegutti presenta “Oltre la violenza” al Casinò (Foto)

Buona partecipazione di pubblico questo pomeriggio al Casinò di Sanremo per l’appuntamento dei Martedì Letterari – Casinò Culturae Festival, che ha ospitato la presentazione dell’opera “Oltre la violenza”, curata dall’architetto Sofia Tonegutti. L’incontro, organizzato alla vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, ha rappresentato un momento di riflessione sul tema della violenza di genere e sul lavoro portato avanti nel tempo dal Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo.

L’iniziativa ha richiamato numerosi partecipanti nella sala dedicata a Eugene Ferret, dove il pubblico ha potuto ascoltare il racconto del progetto editoriale e delle attività culturali e sociali che negli anni hanno accompagnato il percorso del centro e delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza.

Il volume presentato nasce proprio da questa esperienza e si propone come uno strumento di riflessione e di conoscenza. “Oltre la violenza” – come spiegato durante l’incontro – è infatti un invito a comprendere le radici culturali della violenza di genere e a lavorare per trasformare i contesti sociali che la alimentano, partendo dai comportamenti quotidiani, dal linguaggio e dalle relazioni.

Il progetto editoriale coinvolge diverse autrici, tra cui Sara Tonegutti, Vanessa Feiler, Michela Musizzano, Angela Roattino, Elena Sparago, Roberta Rota e Sara Rambaldi, e si arricchisce anche dei contributi delle studentesse e degli studenti del corso di Grafica e illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, che hanno collaborato alla realizzazione grafica e artistica del volume.

L’incontro si inserisce nel più ampio impegno portato avanti dal Centro di Aiuto alla Vita, nato con la missione di tutelare maternità, infanzia e diritti delle donne e che negli anni ha sviluppato diverse iniziative di sensibilizzazione attraverso il programma “Stop alla Violenza”. Da questo percorso è nato anche il progetto #365GiorniSenzaViolenza, un’iniziativa educativa, culturale e artistica che porta il tema del rispetto nelle scuole, nelle piazze e nella comunità, coinvolgendo cittadini di ogni età.

Con questo appuntamento i Martedì Letterari hanno proposto dunque un momento di confronto e approfondimento su un tema di forte attualità, valorizzando allo stesso tempo l’impegno culturale e sociale che negli anni ha coinvolto il territorio.

Il ciclo di incontri proseguirà il 10 marzo alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò, con la presentazione del libro “Donne in onda. Il racconto dell’immaginario femminile nei primi 70 anni della Rai” di Lorenza Fruci, accompagnata dalle letture dell’attrice Loredana De Flaviis.