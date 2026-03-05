Gran Galà del Golf delle Due Riviere 2026: Sanremo e Rapallo unite nel segno del golf con 230 partecipanti

La quinta edizione del Gran Galà del Golf delle Due Riviere si rinnova e cresce, ampliando il proprio raggio d’azione su entrambe le riviere liguri. Accanto alla storica tappa di Sanremo (5–8 marzo 2026), debutta infatti per la prima volta quella di Rapallo (19–21 marzo 2026), portando la manifestazione a coinvolgere due delle località più rappresentative del golf ligure. L’evento, organizzato da Cofancy Srl con il supporto istituzionale della Regione Liguria e dei Comuni di Sanremo e Rapallo, conferma il proprio format sportivo centrato sulla Pro-Am a squadre, formula che mette insieme professionisti e amatori sul green.

Per l’edizione 2026 le iscrizioni hanno raggiunto quota 230 partecipanti provenienti da tutta Italia, tra cui 60 professionisti, pronti a sfidarsi per un montepremi complessivo di 20.000 euro. «Apriremo con la tappa di Sanremo grazie alla sempre preziosa collaborazione con il Circolo Golf degli Ulivi e con il Comune di Sanremo. Grazie alla sinergia con Regione Liguria, confermata dall'anno scorso, riusciamo ad ampliare il nostro evento anche con la nuova tappa di Rapallo», spiega Donato Di Ponziano, CEO di Cofancy Srl.

Costantino Rocca protagonista

Tra i professionisti iscritti spicca il nome di Costantino Rocca, considerato una vera leggenda del golf italiano. Rocca può vantare cinque vittorie nell’European Tour ed è stato il primo italiano a partecipare alla Ryder Cup, la più prestigiosa competizione a squadre del golf mondiale. «Rocca è un grande amico del Gran Galà del Golf e quest'anno ci omaggia con il suo ritorno. Sarà un'edizione che offrirà grandi momenti di sport», sottolinea ancora Di Ponziano.

Partner di prestigio tra luxury e territorio

La manifestazione continua ad attrarre brand di alto profilo legati al mondo del lusso e dell’ospitalità. Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’ingresso di Porto Carlo Riva, realtà della nautica di lusso, affiancata da Abate, boutique di gioielli con sede a Sanremo e presenza anche sulla Costa Azzurra. Completano il parterre degli sponsor Rocco Forte Hotels, Adamas Caviar, E.Marinella e Falconeri. Sul fronte dell’ospitalità, tra i partner figurano tre eccellenze dell’hotellerie ligure: il Royal Hotel Sanremo, l’Europa Palace Sanremo e il Grand Hotel Excelsior. «Il nostro evento mette in relazione partner di prestigio che apprezzano il golf e investono su un evento che, oltre a promuovere i valori dello sport, crea connessioni direttamente sul territorio tra aziende e istituzioni», evidenzia Di Ponziano.

Gala e campo pratica aperto al pubblico

Il programma prevede anche momenti di incontro e promozione del golf aperti al territorio. Due i cocktail di gala: il primo sabato 7 marzo alle 19 presso l’Europa Palace di Sanremo, il secondo 20 marzo al ristorante Ö Magazin all’interno di Porto Carlo Riva. Confermata inoltre l’iniziativa del campo pratica gratuito aperto al pubblico. A Sanremo sarà allestito sabato 7 marzo sulla Passeggiata dell'Imperatrice, con vista sul mare, dalle 9 alle 19. A Rapallo invece il campo sarà attivo il 20 e 21 marzo presso la Rotonda Marconi, negli stessi orari.

«I campi sono pronti, i giocatori non vedono l’ora di confrontarsi sul green. Abbiamo indossato il vestito migliore per regalare alle due riviere un Gran Galà come mai si è visto prima», conclude Di Ponziano.