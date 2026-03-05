Sanremo, torna Master Expo: il Palafiori diventa la capitale dell’hotellerie e della ristorazione

Il mondo dell’accoglienza e del gusto si dà appuntamento nella Città dei Fiori. Dal 24 al 26 marzo, il Palafiori ospiterà l’edizione 2026 di Master Expo, l’evento di riferimento per i professionisti dell'hotellerie e della ristorazione che punta a trasformare il Ponente Ligure in un hub dell’ospitalità di alto livello.

L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, si presenta quest’anno con numeri da record e un programma ancora più ambizioso. "Ciò che rende unica Master Expo è la nostra costante attenzione alla qualità e all'eccellenza", spiega l’ideatore e fondatore Gianfranco Mastrantuono. "Selezioniamo con cura espositori e visitatori per garantire il confronto tra i migliori professionisti. L’obiettivo è valorizzare il nostro territorio puntando sul suo asset principale: le strutture ricettive e turistiche".

I numeri e le novità del 2026

Con oltre 80 espositori confermati, l'edizione 2026 promette di superare i successi degli anni passati. Tra i padiglioni del Palafiori non ci saranno solo esposizioni, ma un vero calendario di eventi dinamici:

Workshop tecnici e approfondimenti sulle ultime tendenze del settore.

Competizioni professionali che vedranno sfidarsi i maestri del comparto.

Networking di alto profilo tra chef, imprenditori e fornitori per creare nuove sinergie di business.

Spazio ai giovani e alla formazione

Uno dei pilastri di questa edizione sarà il coinvolgimento delle nuove leve. "Vogliamo investire nella formazione dei futuri specialisti", aggiunge Mastrantuono. Master Expo offrirà infatti agli studenti delle scuole alberghiere l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mercato del lavoro, mettendosi in gioco in un contesto professionale d'élite.

L'evento non rappresenta solo una vetrina commerciale, ma un motore di sviluppo economico per tutto il Ponente, consolidando la posizione della Riviera come punto di riferimento per l'ospitalità d’eccellenza.

Per consultare il programma completo e le modalità di partecipazione è disponibile il sito ufficiale www.masterexpo.it.