Sanremo: piastrelle sconnesse, la pavimentazione di via Matteotti ha quasi vent'anni ed ha bisogno di manutenzione (Foto)

Serve un po’ di manutenzione alla pavimentazione del ‘salotto buono’ di Sanremo, ovvero via Matteotti, che gode di un’attenzione particolare vista la sua centralità e il suo ruolo di vetrina per residenti e turisti.

Dopo la sua pedonalizzazione la centralissima via matuziana ha raccolto grandi consensi da residenti e turisti ma anche dai commercianti che, a dire il vero, all’inizio si erano dimostrati contrari al progetto dell’allora amministrazione guidata da Claudio Borea. Il tempo, ovviamente, crea problemi a qualsiasi manufatto ed ora anche via Matteotti avrebbe bisogno di una manutenzione più attenta.

Da mesi la pavimentazione si presenta sconnessa in più punti: piastrelle traballanti, sampietrini rotti o instabili. Una situazione non solo indecorosa, ma anche rischiosa per chi vi transita quotidianamente. Per non parlare dei cestini per i rifiuti o i lampioni arrugginiti ed imbrattati di adesivi. Non si tratta di lavori straordinari o interventi particolarmente onerosi, ma che sarebbero importanti per il decoro del ‘salotto buono’.