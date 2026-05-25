Cervo, dopo i cinque finalisti del Premio Strega Poesia, successo per l’incontro poetico al femminile all’Oratorio di Santa Caterina

Grande partecipazione di pubblico ieri pomeriggio a Cervo presso l’Oratorio di Santa Caterina per un incontro poetico al femminile organizzato, nell’ambito degli eventi “Cervo ti Strega”, dalla curatrice Prof.ssa Francesca Rotta Gentile.

Ha aperto il Maestro Marco Reghezza che con la sua OpenOrchestra ha eseguito per la prima volta due brani da lui musicati sui testi delle poesie “Madonna della neve” e “Beata stella” della scrittrice e poetessa dei primi anni del novecento, Orsola Nemi che abitò a Cervo.

Sul palco sono quindi salite le poetesse Patrizia Massano, Milena Mara Anastasia e Danila Marchi che, con la conduzione di un interessante confronto condotto dal Prof. Fabio Barricalla, intervallata dalla lettura di loro poesie, hanno discusso di forme poetiche, di metrica, di sonorità espressive, dando voce alla poesia contemporanea al femminile.

Apprezzati anche gli intermezzi musicali della pianista Luisa Repola.