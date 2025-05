Vallecrosia, processione e fuochi d'artificio: comunità riunita per la 'Festa di Maria Ausiliatrice' (Foto e video)

Comunità riunita per la 'Festa di Maria Ausiliatrice', patrona principale della famiglia salesiana. Una folla di fedeli ha partecipato alla processione e ai fuochi d'artificio, andati in scena ieri a Vallecrosia.

I festeggiamenti erano iniziati nel pomeriggio di ieri presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice con la benedizione dei bambini, il rosario e la celebrazione della santa messa solenne alla presenza di autorità civili e militari. Alla sera, invece, le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco, insieme all'intera comunità, si sono riunite nell'oratorio di Don Bosco per la tradizionale processione che, dopo aver attraversato alcune vie del centro, addobbate per l'occasione, sono giunte sul lungomare dove, in conclusione, si è svolto lo spettacolo pirotecnico. Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza la polizia locale ha sospeso la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione, che è stata 'scortata' dagli agenti e dalla protezione civile.

Per l'occasione erano presenti anche il parroco della parrocchia dell'Immacolata Concezione a Bordighera padre Faustino, autorità civili, locali e regionali, e militari, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la protezione civile, gli alpini, i bambini della comunione, i ragazzi dell'oratorio Don Bosco, gli scout e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera.