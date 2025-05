Elezioni comunali 2025, a Vallecrosia sfida tra Marilena Piardi e Fabio Perri: seggi aperti

Seggi aperti. Iniziano oggi le elezioni comunali a Vallecrosia. Si potrà votare nella giornata odierna, il 25 maggio, dalle 7 alle 23 e domani, il 26 maggio, dalle 7 alle 15 per un candidato sindaco e una lista, esprimendo fino a due preferenze, purché di genere diverso (un uomo e una donna). Lo spoglio dei voti inizierà appena dopo la chiusura delle urne, lunedì pomeriggio.

E', perciò, aperta la sfida tra i candidati sindaco Marilena Piardi e Fabio Perri. Dopo l'addio al Comune dell'ex sindaco e attuale consigliere regionale Armando Biasi la città della famiglia torna a votare. Con D.P.R. lo scorso 15 gennaio il consiglio comunale era stato, infatti, sciolto per la decadenza dalla carica di sindaco di Biasi a seguito della sopravvenuta nomina a consigliere regionale.

Dopo due anni i cittadini devono così rieleggere un sindaco. Il 14 e il 15 maggio del 2023 si erano, infatti, tenute le elezioni comunali dove era stato riconfermato Armando Biasi come sindaco insieme alla lista Cittadini in Comune. Biasi era già stato eletto primo cittadino, con la stessa lista, il 10 giugno del 2018. Venne, però, eletto per la prima volta come sindaco con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011. All'epoca si era presentato con la lista civica Vallecrosia Viva.

Secondo l'archivio storico delle elezioni amministrative di Vallecrosia a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la legge n. 81 del 25 marzo 1993, durante le elezioni del 26 e 27 maggio 2013 diventò sindaco Ferdinando Giordano insieme alla lista civica per Vallecrosia, nel 2006, invece, vinse Silvano Croese con una lista civica. Nel 2001 divenne sindaco Emidio Paolino con una lista civica. Nel 1999 fu riconfermato sindaco Franco Biancheri che era stato eletto, per la prima volta, il 23 aprile 1995.