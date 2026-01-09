Mercato Annonario di Sanremo, il nuovo regolamento verso il consiglio comunale: lavori e rilancio in vista

Il regolamento del Mercato Annonario di Sanremo potrebbe arrivare in consiglio comunale alla fine di gennaio. Secondo quanto traspare dai corridoi di Palazzo Bellevue, gli uffici e l'assessore ai mercati Silvana Ormea stanno cercando di dare uno sprint decisivo per ultimare questa pratica decisiva per il futuro del Mercato: da tempo si richiedva a gran voce di provvedere a emendare il documento da cui dovrebbe partire la fase di riqualificazione dell'Annonario, a cominciare dalla gravosa situazione dei bandi per assegnare i banchi all'interno, un procedimento rimasto per molto tempo bloccato e che, una volta arrivate le indicazioni da parte del governo, dovrebbe finalmente sbloccarsi.

A creare problemi è stata la normativa Bolkenstein, che è stato deciso ormai valere anche per le concessioni dei Mercati: per poter emettere i nuovi bandi però, è necessario aspettare (ha spiegato l'assessore) che dal governo vengano emesse le linee guida per poterli promulgare, che sono ancora assenti. "Sto lavorando al regolamento – spiega Ormea – conto di portarlo in consiglio entro la fine di gennaio, inizio febbraio. Intanto ci sarà il regolamento, poi siamo in attesa delle linee guida del governo per l’assegnazione dei bandi dei banchi. Per poter emettere i nuovi bandi è necessario attendere le linee guida del governo, che al momento non sono ancora arrivate. Mi sto confrontando con altri comuni, in provincia, fuori provincia e anche fuori regione: sto chiamando diversi enti per capire come si stanno comportando, ma la situazione è analoga ovunque. Il confronto è attivo, anche con realtà come il Comune di Milano".

L'apertura del 2026 sarà quindi dedicata alla storica struttura cittadina, il che non è di per sé una notizia (il consigliere dell'opposizione Massimo Rossano aveva annunciato durante l'assise di dicembre la volontà di presentare ai colleghi una discussione sul Mercato e il suo futuro), ma ne dovrebbe segnare un nuovo inizio: tra le modifiche che dovrebbero essere portate ci dovrebbero essere la variazione degli orari di apertura e l'introduzione della somministrazione di cibo e bevande.

Nel frattempo sono stati effettuati anche alcuni sopralluoghi all’interno della struttura e sono in corso interventi di manutenzione e sistemazione: "Stiamo sistemando anche piccole cose – prosegue Ormea – stiamo aggiudicando varie ditte: l’entrata sud era stata incidentata e ora verrà rimessa a posto, lo stesso vale per i bagni che non funzionavano. Insieme all’assessore Donzella metteremo delle griglie nelle zone dove c’è la spazzatura e che, quando piove, si allagano completamente. Stiamo valutando l’installazione di telecamere e cercando di dare risposte concrete. Anche la porta della pescheria sarà analizzata per essere sostituita: è stata aggiustata diverse volte, ma dal 2019 si va avanti così".