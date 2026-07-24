Attività di controllo a Ventimiglia, Futuro Nazionale: "Tutela la sicurezza dei cittadini, il decoro urbano e la serenità della comunità"

"La recente chiusura di un locale ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., adottata a seguito delle verifiche effettuate su segnalazione dei cittadini per schiamazzi e attività illecite varie, conferma l’importanza di un presidio costante e rigoroso della legalità. Si tratta di un provvedimento che tutela la sicurezza dei cittadini, il decoro urbano e la serenità della comunità, dimostrando che quando le istituzioni operano con determinazione, i risultati arrivano. La collaborazione tra cittadini, amministrazioni e forze di polizia è la base di una città più sicura, più vivibile e più rispettosa delle regole" - dice Futuro Nazionale Comitato 026 Ventimiglia esprimendo il proprio apprezzamento e ringraziamento alle forze dell’ordine e alla polizia locale per l’impegno dimostrato nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio, svolte con professionalità, equilibrio e senso dello Stato.

Futuro Nazionale, nel ribadire il proprio sostegno a chi ogni giorno garantisce ordine pubblico, sicurezza e rispetto delle norme, spesso in condizioni difficili e con risorse limitate, si augura che "i servizi vengano ulteriormente implementati" e invita "la cittadinanza tutta a collaborare attivamente".

"A tutte le donne e gli uomini impegnati nel garantire ordine pubblico, sicurezza e rispetto delle norme va il nostro ringraziamento" - commenta Carlo Rivetti di Futuro Nazionale Comitato 026 Ventimiglia - "Il loro lavoro è essenziale per una città più sicura, più ordinata e più rispettosa dei cittadini".