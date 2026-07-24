Bordighera, il Consiglio comunale torna a riunirsi il 31 luglio: bilancio, TARI, PEF rifiuti e spiaggia inclusiva tra i temi in agenda

Il presidente del Consiglio comunale di Bordighera ha convocato l'assemblea in seduta ordinaria di prima convocazione per venerdì 31 luglio, alle 9, nella Sala Rossa di Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele. La riunione potrà svolgersi anche mediante videoconferenza in modalità mista, qualora necessario, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Saranno undici i punti all'ordine del giorno, con particolare attenzione ai temi economico-finanziari, ai tributi, alla gestione del patrimonio comunale e ad alcune mozioni e interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza.

Ad aprire la seduta saranno i principali provvedimenti di natura contabile. Il Consiglio sarà infatti chiamato a esprimersi sulla ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2026-2028, sulla verifica degli equilibri generali di bilancio e sulla sesta variazione di bilancio, relativa all'assestamento generale. Tra gli argomenti di maggiore rilievo figura inoltre l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio ambiente, passaggio propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI per il 2026, che saranno sottoposte all'esame dell'aula nel corso della stessa seduta.

Spazio anche alle questioni legate alla riscossione dei tributi e alla programmazione amministrativa. I consiglieri dovranno infatti pronunciarsi sull'adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle somme discaricate e della relativa riscossione coattiva, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024. In calendario anche l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti di mandato, documento che definirà gli indirizzi politici e amministrativi per i prossimi anni, oltre alla proposta di adesione del Comune di Bordighera alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Tra i punti inseriti nell'ordine del giorno compare inoltre l'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. La proposta prevede l'integrazione del piano già approvato dal commissario prefettizio con l'inserimento di un terreno comunale situato in via del Cactus e di un'area comunale in via Noaro, destinati a entrare nella programmazione patrimoniale dell'ente. Si tratta di un passaggio che potrebbe incidere sulle future strategie di valorizzazione del patrimonio pubblico.

La parte conclusiva della seduta sarà dedicata alle iniziative dei gruppi consiliari. Tra le mozioni figura quella presentata da Obiettivo Bordighera sul ripristino del servizio di Spiaggia Inclusiva, oltre alla proposta di Fratelli d'Italia relativa alla proclamazione del lutto cittadino. In programma anche diverse interpellanze e interrogazioni, che riguarderanno la chiusura al traffico di Corso Italia, la disponibilità di documentazione da parte di una testata giornalistica, i casi di impetigine registrati al centro estivo e la viabilità con gli aspetti legati alla sicurezza del camminamento Pineta.