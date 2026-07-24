Ventimiglia, convocato il Consiglio comunale del 28 luglio: in aula Pef e Tari 2026, equilibri di bilancio e variante Roya

Consiglio comunale, martedì 28 luglio alle 19, a Ventimiglia. Qualora non fosse raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è già fissata per mercoledì 29 luglio, sempre alle 19.00. L'ordine del giorno prevede nove punti, con diversi provvedimenti di rilievo sul fronte economico-finanziario, urbanistico e amministrativo, destinati ad avere un impatto significativo sull'attività dell'ente e sulla città.

La seduta si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali delle riunioni del 30 giugno e del 1° luglio, seguite dalle comunicazioni del sindaco e dallo spazio riservato a question time e mozioni. Successivamente il Consiglio sarà chiamato ad affrontare uno dei temi più attesi, ovvero l'approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) e la determinazione delle tariffe Tari 2026, passaggio fondamentale per definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa imposizione a carico di cittadini e attività economiche.

Ampio spazio sarà poi dedicato ai conti del Comune con l'esame della salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'articolo 193 del Testo unico degli enti locali, e con l'approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta di uno degli adempimenti più importanti dell'anno amministrativo, attraverso il quale l'ente verifica la tenuta dei propri conti e introduce eventuali correttivi necessari per garantire l'equilibrio finanziario fino al termine dell'esercizio.

All'ordine del giorno figurano inoltre due pratiche relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. La prima riguarda sentenze esecutive legate all'annullamento di verbali per violazioni del Codice della strada rilevate tramite apparecchi autovelox, mentre la seconda interessa ulteriori sentenze esecutive che comportano il riconoscimento di obbligazioni da parte del Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000.

Tra gli argomenti di maggiore interesse anche il progetto relativo al collegamento viario sulla sponda destra del fiume Roja, dallo svincolo autostradale di Ventimiglia fino al viadotto ferroviario Peglia. Il Consiglio sarà chiamato ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, la variante al Piano regolatore generale, la dichiarazione di efficacia della variante e quella di pubblica utilità dell'opera. In chiusura è prevista la discussione sullo svincolo alberghiero dell'immobile situato in località Peidaigo 71, sede dell'hotel "La Riserva di Castel d'Appio", ultimo punto inserito nell'ordine del giorno della seduta.