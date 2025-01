Ospedaletti e la spiaggia Caletta del Gabbiano: il TAR dichiara inammissibile il ricorso di Dabliu Immobiliare

La sentenza del TAR della Liguria ha messo fine al contenzioso che ha coinvolto il Comune di Ospedaletti, Dabliu Immobiliare, l’impresa individuale Pastorelli Andrea e The Black Pearl s.r.l.s. La controversia ruotava attorno all’affidamento della gestione delle spiagge libere attrezzate del lotto “C”, tra cui la Caletta del Gabbiano, aggiudicato nel giugno 2024 all’impresa Pastorelli Andrea. Dabliu Immobiliare, terza classificata, aveva presentato ricorso contestando la validità delle prime due posizioni.

La vicenda era nata dalla contestazione della procedura di gara da parte di Dabliu Immobiliare, terza classificata, che aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione sostenendo che le prime due classificate avrebbero dovuto essere escluse per mancanza di requisiti e irregolarità nei documenti. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che, anche accogliendo le doglianze contro la vincitrice, la società ricorrente non avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione, in quanto la seconda classificata, The Black Pearl, non è risultata esclusa. La mancata esclusione preclude, di fatto, ogni possibilità di ribaltamento della graduatoria.

Inoltre, uno dei punti centrali del ricorso riguardava la mancata esclusione di The Black Pearl per non aver presentato un documento richiesto, il DGUE dell’impresa ausiliaria Spiaggia Lungomare delle Nazioni. Il TAR ha però chiarito che tale documento era già stato acquisito dalla stazione appaltante in un’altra procedura, rendendo superflua una nuova richiesta. Il comportamento del seggio di gara è stato giudicato conforme ai principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, un aspetto che ha pesato nella decisione del tribunale.

Per quanto riguarda i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, il TAR ha analizzato le proposte delle prime due classificate, ritenendo che i punti assegnati non fossero irragionevoli. Ad esempio, l’offerta di The Black Pearl sul volume di materiale per il ripascimento della spiaggia è risultata conforme alle normative tecniche e alle esigenze progettuali, mentre i costi previsti, sebbene contestati dalla ricorrente, non sono stati ritenuti dimostrati come sottostimati.

In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che Dabliu Immobiliare non aveva alcun interesse diretto a contestare l’intera procedura, dato che la posizione della seconda classificata rimaneva intatta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, vista la complessità delle questioni trattate.

Con questa decisione, il Comune di Ospedaletti può ora proseguire nell’affidamento del lotto “C” all’impresa Pastorelli Andrea, garantendo la gestione delle spiagge libere attrezzate secondo i termini stabiliti dal bando.