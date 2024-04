Turismo: ponte del 25 aprile quasi esaurito, il 1° maggio a Sanremo 'salvo' grazie al poker del Casinò

La riviera di Ponente, dopo una Pasqua da dimenticare sul piano turistico, si prepara ai due ponti classici di primavera, sperando soprattutto che il meteo possa garantire più caldo e belle giornate.

La giornata odierna, infatti, dopo l’acquazzone e la breve grandinata di ieri sta regalando temperature decisamente più basse rispetto alla media stagionale. Le minime di stanotte sono state relativamente basse con il picco a Sanremo e Imperia con 9,4 gradi, quindi sotto i 10.

E se le minime rimarranno simili a quelle di oggi, solo le massime saliranno un po’ entro giovedì prossimo. Poi qualcosa dovrebbe muoversi per migliorare l’aspetto climatico della riviera di Ponente. Dal punto di vista delle prenotazioni, al momento si stanno muovendo maggiormente quelle per il primo dei due ponti mentre, per il 1° maggio latitano ancora molto.

In particolare, la maggior parte delle prenotazioni dei turisti si sono concentrate dal 25 al 28 aprile mentre, fortunatamente, lo scarso interesse per il ponte successivo sarà sopperito dai partecipanti al torneo di poker organizzato al Casinò.

Dal 27 aprile e soprattutto per gli alberghi di Sanremo, le camere sono quasi tutte esaurite grazie all’Italian Poker Open, che torna fino al 7 maggio. Sono previsti diversi eventi con montepremi da capogiro fino a un milione di euro. Gli appuntamenti, che vedranno tantissimi partecipanti, sono organizzati da EuroRounders, PKLive360 e Texapoker.