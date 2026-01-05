Rc auto: la provincia di Imperia 'maglia nera' in Liguria, qui i rincari colpiranno più automobilisti

Il 2026 si apre in salita per molti automobilisti della provincia di Imperia. Secondo l’Osservatorio Rc auto di Facile.it, Imperia è la provincia ligure più colpita dal peggioramento delle classi di merito dovuto ai sinistri con colpa dichiarati nel corso del 2025. Un dato che si tradurrà, per centinaia di automobilisti imperiesi, in un aumento del premio Rc auto nel nuovo anno. In Liguria sono oltre 14.000 gli assicurati che vedranno salire il costo della polizza a causa di un incidente con colpa; Imperia guida questa poco invidiabile classifica regionale, con la percentuale più alta di automobilisti destinati a cambiare classe di merito.

In provincia di Imperia il maggior numero di sinistri con colpa

Entrando nel dettaglio, la provincia di Imperia registra il 2,54% di assicurati che nel 2025 hanno denunciato un sinistro con colpa. Si tratta del valore più elevato in Liguria, superiore sia alla media regionale (2,06%) sia a quella nazionale, che si ferma all’1,54%. Seguono, a distanza, La Spezia (2,07%) e Genova (2,01%), mentre Savona risulta la provincia meno colpita (1,87%). Questo primato negativo fa di Imperia l’area dove l’impatto dei rincari Rc auto sarà più diffuso nel 2026.

Premi in forte calo, ma non per tutti

Il dato imperiese presenta però una forte contraddizione. Se da un lato è la provincia con il maggior numero di automobilisti penalizzati dal peggioramento della classe di merito, dall’altro è anche quella che registra il calo più consistente del premio medio Rc auto. A dicembre 2025, infatti, il premio medio a Imperia si è attestato a 485,98 euro, con una riduzione del 13,16% rispetto a dicembre 2024. Un calo nettamente superiore sia alla media ligure (-5,25%) sia a quella nazionale (-2,27%). In termini assoluti, Imperia resta anche la provincia ligure con il premio medio più basso. Questo significa che gli automobilisti virtuosi, cioè coloro che non hanno causato incidenti, stanno beneficiando in modo significativo della riduzione dei prezzi, mentre chi ha avuto un sinistro con colpa subirà aumenti sensibili nonostante il contesto generale favorevole.

Un quadro regionale complesso

La Liguria, nel suo complesso, detiene il primato nazionale per incidenza dei sinistri con colpa rispetto al numero totale di assicurati. Un dato che pesa sull’equilibrio del mercato assicurativo regionale e che rende ancora più evidente il caso di Imperia, dove la situazione appare più critica. Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, «il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte». Il calo della frequenza dei sinistri potrebbe favorire una stabilità dei prezzi, ma il valore medio degli incidenti resta elevato e continua a gravare sui conti delle compagnie.

Attenzione alle garanzie accessorie

A complicare ulteriormente il quadro per gli automobilisti imperiesi – e liguri in generale – c’è l’aumento dell’imposta sulle garanzie accessorie. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle coperture “infortuni del conducente” e “assistenza stradale” è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%. Un incremento che potrebbe annullare, almeno in parte, i benefici del calo dei premi base.

Imperia tra risparmi e rincari

In sintesi, la provincia di Imperia si trova a vivere una situazione a doppia velocità: premi medi Rc auto in forte diminuzione per gli automobilisti senza sinistri, ma il numero più alto in Liguria di assicurati che, avendo causato un incidente, dovranno affrontare rincari nel 2026. Un equilibrio fragile che rende ancora più centrale il tema della sicurezza stradale e della guida responsabile, oggi più che mai determinante per contenere i costi dell’assicurazione.