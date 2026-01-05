URP, cambio di sede al Palafiori a partire dall’8 gennaio

Si informa che, a partire dall’8 gennaio, l'URP si sposterà di sede, collocandosi sempre al Palafiori (corso Garibaldi) ma nei locali posti frontalmente all’attuale ubicazione.
Tale trasferimento non comporterà alcuna variazione di orario di accesso al pubblico, che rimarrà come di seguito elencato:
- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
- il lunedì ed il mercoledì anche dalle 15 alle 17.
Si ricorda che è possibile contattare l’URP ai seguenti recapiti:
- 0184/580368
- 0184/580421
- 0184/580422
- 0184/580675
email : urp@comunedisanemo.it