Flash mob a Sanremo contro la campana del Vescovo: protesta in piazza Colombo sui diritti e l’aborto (Foto e Video)

Un centinaio di persone, in prevalenza donne, hanno inscenato questa mattina in piazza Colombo a Sanremo un ‘flash mob’ nel quale hanno contestato duramente la decisione del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, di installare una campana all’interno di villa Giovanna D’Arco in via Pisacane, che ogni sera alle 20 suona per i ‘Bambini mai nati’.

Una decisione che, nelle ultime settimane, ha suscitato una serie di proteste ed interventi contro la scelta del Vescovo. Sono stati esposti diversi cartelli tra i quali le scritte “Ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io”, ma anche “Grazie a Dio c’è l’aborto, qui nessuno è morto”, “Avete soldi, poter, seguaci e impunità. L’unica cosa che vi manca è la vergogna”.

Molti movimenti di sinistra, ma anche partiti ed associazioni, nei giorni scorsi, hanno duramente rimbrottato contro la decisione del Vescovo e contro la campana. C’è anche chi ha chiesto un intervento affinchè il simbolo installato dalla Diocesi venisse rimosso e chi ha scritto direttamente al Papa per lo stesso motivo. Questa mattina molte donne hanno contestato pacificamente in piazza Colombo, inscenando la propria protesta tra i passanti e tra alcuni turisti che sono ancora rimasti a Sanremo per le festività di inizio anno. Una protesta che proseguirà, vista la vasta eco che ha creato l’installazione della campana. Del caso, infatti, se ne parla anche a livello nazionale.

"Con questo si riduce il ruolo della donna a quello di strumento per la procreazione. Siamo le uniche che possono decidere del proprio corpo": tanta rabbia evidente nei confronti non solo della decisione del vescovo, ma in generale nei confronti di una concezione patriarcale nei confronti del corpo della donna. La manifestazione, partita da piazza Colombo, si è poi allargata al resto del centro città, con un corteo che ha visto i partecipanti scandire slogan.