Cronaca | 05 gennaio 2026, 07:18

Sanremo: è morto all'età di 84 anni Franco Vitulano, per una vita ha lavorato sul porto vecchio

I funerali saranno celebrati mercoledì prossimo alle 15.30 alla chiesa della Marina

E’ morto, all’età di 84 anni, Franco Vitulano ex titolare degli omonimi cantieri navali sul porto vecchio di Sanremo. Aveva lavorato per il mare da sempre ed era un volto particolarmente noto nell’ambiente legato al porto e tra i pescatori.

Per tanti anni aveva anche lottato per il mantenimento del suo cantiere e diverse sono state le vicissitudini che ha trascorso negli anni passati. Vitulano lascia un grande ricordo tra chi ha vissuto sul porto vecchio e chi ha lavorato tra yacht e barche da pesca.

I funerali di Franco Vitulano saranno celebrati mercoledì prossimo alle 15.30 alla chiesa della Marina.

Carlo Alessi

