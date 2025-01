Badalucco, confermata le tariffe dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2025

Il Comune di Badalucco ha deciso di confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2025, mantenendo invariati gli importi applicati nel 2024. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio comunale del 17 dicembre 2024, tenutosi nella sala consiliare, con una votazione unanime da parte dei consiglieri presenti.

L'imposta di soggiorno, introdotta nel Comune di Badalucco nel 2022, continuerà a essere applicata per l'intero anno solare e sarà calcolata in base al periodo di soggiorno dei visitatori. Tale imposta rappresenta un'importante fonte di finanziamento per il Comune, che la utilizza per sostenere e migliorare i servizi pubblici locali, soprattutto in ambito turistico.

Il Sindaco Matteo Orengo ha spiegato che la scelta di mantenere le tariffe invariate è stata presa per garantire continuità nella gestione delle entrate tributarie, rispettando al contemporaneo la capacità contributiva dei turisti che visitano il borgo. La conferma delle tariffe è stata anche supportata dalla positiva esperienza degli anni passati, in cui l'imposta ha contribuito a finanziare interventi utili alla comunità senza gravare eccessivamente sugli operatori del settore turistico.

La delibera, che include anche il parere favorevole dei responsabili dei servizi tecnici e finanziari del Comune, è stata dichiarata immediatamente esecutiva per garantire la sua applicazione a partire dallo scorso 1° gennaio.