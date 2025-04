Sanremo: una sessantina di residenti e genitori all'open day dell'asilo di Borgo Tinasso, apertura a inizio 2026 (Foto e Video)

Una, tra residenti e genitori, hanno fatto visita nell'ambito dell'Open Day, al cantiere della scuola dell’infanzia a Borgo Tinasso, plesso scolastico che ospiterà dal 2026, quattro sezioni per un totale di 120 bambini, dai 3 ai 6 anni. L’Open Day, organizzato dal Gruppo Pirotto, ha visto partecipare molte persone interessate a breve a mandare i propri figli in una scuola che sarà all'avanguardia sotto diversi aspetti.

Dopo la conclusione delle opere per le fondazioni, sono ora in fase di posa le strutture in legno (X-LAM). Il progetto ha infatti una forte connotazione ambientale prevedendo una struttura in legno di abete e pavimenti interni realizzati con bambù e resina. Attualmente, è in corso la realizzazione dei vari spazi, con le aule ed il cortile centrale con ampi punti luce verso l’esterno, che saranno interamente in legno rivestito. Saranno quindi allestiti tre giardini interni ed il tetto che ospiterà un’area verde a servizio non solo della scuola ma dell’intero quartiere. E’ inoltre previsto un accesso anche dalla parte superiore della scuola tramite una rampa che permetterà un agevole ingresso anche con carrozzine.

Ha partecipato all'Open Day anche l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella che, insieme ai responsabili degli uffici competenti, ha illustrerato il progetto. Dopo questa fase, che si concluderà entro una ventina di giorni, inizierà quella legata all’impiantistica ed alle finiture. Saranno quindi allestiti tre giardini interni ed il tetto che ospiterà un’area verde, a servizio non solo della scuola ma dell’intero quartiere. E’ inoltre previsto un accesso dalla parte superiore della scuola tramite una rampa che permetterà un agevole ingresso anche con carrozzine.

Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati ad EDB Associati con il prof. Enrico Bona e l’arch. Giuseppe Piovaccari. Il costo complessivo dei due lotti, relativi alla demolizione e realizzazione dell’edificio e al completamento delle opere accessorie, ammonta a 2.741.183 euro. L’impresa aggiudicataria dell’appalto è la ditta Edilservizi Srl di Albissola Marina. Il Comune di Sanremo ha partecipato al bando per i fondi del PNRR con il progetto che prevede la costruzione della scuola oltre alla riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera area dove erano presenti le strutture e i fabbricati provvisori datati 1974.

L'apertura del nuovo plesso scolastico è prevista per l'inizio del prossimo anno.