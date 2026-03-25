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Attualità | 25 marzo 2026, 13:45

Pensionati frontalieri, il consigliere di Ventimiglia Parodi: "Richieste di importi non dovuti, segnalato errore all'Agenzia delle Entrate"

"E' importante rivolgersi presso il proprio CAF, agenzia delle entrate o commercialista affinché venga chiarito questo errore"

Pensionati frontalieri, il consigliere di Ventimiglia Parodi: &quot;Richieste di importi non dovuti, segnalato errore all'Agenzia delle Entrate&quot;

"In questi giorni si stanno verificando casi di richieste di importi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si richiede una compensazione fino al 12,5%. Chiaramente sono importi non dovuti e probabilmente dovuti a un errore informatico che rileva un'inesattezza sulla dichiarazione dei redditi" - dice il consigliere comunale Frontalieri a Ventimiglia Roberto Parodi rivolgendosi ai pensionati frontalieri di Monaco.

"E' principalmente dovuto al fatto che non esiste un rigo specifico per la tassazione al 5% dei pensionati monegaschi, ma si è tenuto conto dalle indicazioni date dalla stessa Agenzia delle Entrate" sottolinea Parodi - "Cosa importante è rivolgersi presso il proprio CAF, agenzia delle entrate o commercialista dove avete fatto la dichiarazione dei redditi affinché venga chiarito questo errore".

"Da parte mia, ho segnalato questo errore alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate affinché si possa intervenire a monte ed evitare 5000 contestazioni" mette in risalto Parodi"Questo, però, vale per i prossimi. Chi invece ha già ricevuto questa lettera è importante, ripeto, rivolgersi dove avete fatto la dichiarazione dei redditi".

Elisa Colli

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