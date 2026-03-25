Pensionati frontalieri, il consigliere di Ventimiglia Parodi: "Richieste di importi non dovuti, segnalato errore all'Agenzia delle Entrate"

"In questi giorni si stanno verificando casi di richieste di importi da parte dell'Agenzia delle Entrate . Si richiede una compensazione fino al 12,5%. Chiaramente sono importi non dovuti e probabilmente dovuti a un errore informatico che rileva un'inesattezza sulla dichiarazione dei redditi " - dice il consigliere comunale Frontalieri a Ventimiglia Roberto Parodi rivolgendosi ai pensionati frontalieri di Monaco.

"E' principalmente dovuto al fatto che non esiste un rigo specifico per la tassazione al 5% dei pensionati monegaschi, ma si è tenuto conto dalle indicazioni date dalla stessa Agenzia delle Entrate" - sottolinea Parodi - "Cosa importante è rivolgersi presso il proprio CAF, agenzia delle entrate o commercialista dove avete fatto la dichiarazione dei redditi affinché venga chiarito questo errore".

"Da parte mia, ho segnalato questo errore alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate affinché si possa intervenire a monte ed evitare 5000 contestazioni" - mette in risalto Parodi - "Questo, però, vale per i prossimi. Chi invece ha già ricevuto questa lettera è importante, ripeto, rivolgersi dove avete fatto la dichiarazione dei redditi".