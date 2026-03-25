Il Principato di Monaco rinnova l’impegno sul diritto umanitario: rafforzata la partnership con l’Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo

Il Governo del Principato di Monaco conferma il proprio impegno nella promozione del diritto internazionale umanitario (DIU), rinnovando e rafforzando la collaborazione con l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. L’accordo, esteso per i prossimi tre anni e accompagnato da un incremento delle risorse finanziarie, punta a sostenere le attività di formazione e divulgazione, con particolare attenzione ai rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo.

Il programma formativo dell’Istituto, attivo dal 1970, coinvolge personale militare, istituzioni e organizzazioni della società civile provenienti da oltre cento Paesi, offrendo percorsi sia in presenza che online. L’obiettivo è quello di rafforzare la conoscenza e l’applicazione concreta del diritto internazionale umanitario nei contesti operativi. In un quadro globale segnato da crescenti tensioni e da un aumento delle violazioni del DIU, il Principato ha inoltre aderito all’Iniziativa Globale lanciata nel 2025 dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, volta a “rivitalizzare l’impegno politico nei confronti del diritto internazionale umanitario”.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Isabelle Berro-Amadeï, ha sottolineato che “il rafforzamento di questa partnership è una dimostrazione concreta della nostra convinzione che la protezione delle persone colpite dai conflitti armati sia essenziale”. Sulla stessa linea il Presidente dell’Istituto, Generale Giorgio Battisti, che ha evidenziato come “in una fase particolarmente complessa della storia umana, segnata dall’aumento delle crisi e dei conflitti armati e dall’indebolimento del rispetto dei principi umanitari, la formazione in diritto internazionale umanitario è più cruciale che mai”.

Da oltre cinquant’anni, l’Istituto di Sanremo svolge infatti un ruolo chiave nella preparazione di forze armate, istituzioni e operatori umanitari, contribuendo in modo concreto alla protezione delle persone coinvolte nei conflitti armati. Il rinnovo dell’accordo con Monaco rappresenta quindi un passo strategico per consolidare una missione considerata sempre più urgente a livello globale.