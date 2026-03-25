Gestione del denaro e risparmio consapevole, educazione finanziaria all’Istituto Comprensivo Bordighera

Concluso all’Istituto Comprensivo Bordighera il percorso di educazione finanziaria in collaborazione con AIEF.

"Si è recentemente concluso il percorso di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado" fa sapere l’Istituto Comprensivo Bordighera - "L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), ha visto la partecipazione attiva di tutte le classi coinvolte. Nel mese di marzo un esperto del settore ha tenuto due lezioni per ciascuna classe, proponendo temi fondamentali come la gestione del denaro, il risparmio consapevole, il valore delle scelte economiche e i rischi legati a comportamenti finanziari poco informati. Al termine del percorso, ogni studente ha ricevuto un attestato di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e dell’interesse dimostrati".

"All’istituto è stata, inoltre, consegnata una targa, a testimonianza della collaborazione e dell’attenzione dedicata a un tema sempre più centrale nella formazione dei giovani" - dice l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Il lavoro non si conclude qui: i ragazzi continueranno, infatti, ad approfondire i contenuti trattati anche in classe, guidati dai docenti, in un’ottica di continuità educativa e di consolidamento delle competenze acquisite".

"L’educazione finanziaria riveste oggi un ruolo di primaria importanza, come evidenziato anche nelle nuove Indicazioni Nazionali, che ne sottolineano il valore formativo trasversale" - sottolinea l'I.C. Bordighera - "Fornire agli studenti strumenti per comprendere e gestire le risorse economiche significa aiutarli a diventare cittadini più consapevoli, responsabili e capaci di orientarsi nelle scelte quotidiane e future".

"Questo percorso rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa aprirsi al territorio e offrire ai ragazzi competenze fondamentali per la vita" – dichiara il dirigente scolastico Tiziana Montemarani – "L’educazione finanziaria non è solo una materia ma uno strumento di cittadinanza attiva che permette ai nostri studenti di sviluppare senso critico, autonomia e responsabilità. La collaborazione con AIEF ha arricchito significativamente la nostra offerta formativa".