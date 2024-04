Schianto sull'Aurelia tra Bussana e Arma di Taggia: cinque mezzi coinvolti, grave una donna (foto)

Cinque mezzi coinvolti (tre auto e due scooter) e quattro feriti di cui uno grave, una donna di 59 anni. Questo il primo bilancio dell'incidente verificatosi sull'Aurelia poco prima delle 18 all'interno della galleria 'Castelletti', tra Bussana e Arma di Taggia.

Ancora da chiarire la dinamica della carambola che però, stando alle prime sommarie informazioni, pare sia stata provocata da un sorpasso azzardato.

Massiccio l'intervento dei soccorsi con diversi mezzi del 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Allertato anche l'elisoccorso per il trasporto della donna ferita al 'Santa Corona' di Pietra Ligure: ha fratture agli arti e un trauma facciale, ma non è in pericolo di vita.

Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale 'Borea' di Sanremo, mentre il quarto coinvolto ha rimediato solo un colpo di frusta.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi l'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato a Bussana all'altezza del supermercato Carrefour verso l'Aurelia Bis e sulla strada di Bussana Mare.

In aggiornamento