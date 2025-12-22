Maltempo: prolungata l'allerta gialla per neve in provincia nell'entroterra, Natale con la neve in quota

La provincia di Imperia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con un’allerta che riguarda in modo particolare l’entroterra e le vallate più esposte del Ponente ligure. Il passaggio di una perturbazione porterà precipitazioni diffuse dal pomeriggio di oggi fino alla mattinata di domani, con fenomeni più intensi sulle aree interne che comprendono gran parte del territorio imperiese.

Le piogge saranno accompagnate da un deciso calo della quota neve: già in mattinata sono possibili deboli nevicate in quota, destinate a intensificarsi nelle ore centrali della giornata. Le previsioni indicano nevicate moderate nell’interno della provincia, in particolare nelle valli Argentina, Arroscia e Tanaro, dove i fiocchi potranno scendere fino ai 600-800 metri. Sui rilievi più alti della provincia la quota neve potrà attestarsi intorno ai 1000-1200 metri, con fenomeni insistenti tra la serata e le prime ore della notte.

Sulla costa, da Ventimiglia a Diano Marina, sono previste piogge sparse, generalmente deboli ma localmente più consistenti nelle ore serali. Il quadro sarà reso più complesso dai venti settentrionali, attesi tra forti e di burrasca, con raffiche particolarmente intense nelle vallate interne e sui crinali. Una parziale attenuazione dei fenomeni è prevista nella mattinata di domani, ma la tregua potrebbe essere breve. Infatti, per mercoledì 24 dicembre, è attesa una nuova ripresa delle precipitazioni con possibili nevicate a bassa quota sul Ponente.

Secondo gli scenari meteorologici più probabili, dal 26 dicembre dovrebbe affermarsi una rimonta anticiclonica, portando condizioni più stabili e asciutte che potrebbero accompagnare la regione fino alla fine dell’anno. Sotto il dettaglio delle previsioni.

Quest’oggi: l'arrivo di una perturbazione dalla Francia determina piogge diffuse su ABD in intensificazione dal pomeriggio con rovesci moderati e cumulate significative su AD. Quota neve in progressivo calo con nevicate moderate fino a 1000-1200 m sui rilievi alpini di A, anche forti in alta quota; nevicate moderate fino a 600-800 m su D occidentale, locali sconfinamenti a quote inferiori e possibile coinvolgimento della tratta autostradale di confine. Venti settentrionali in rinforzo a burrasca su AB con raffiche fino 70-80 km/h, forti (50-60 km/h) su C.

Domani: tra la notte e la mattinata ancora precipitazioni moderate diffuse con cumulate significative su ABD. Nevicate moderate oltre 600-800 m su D, 1000-1200 m su A, in progressiva attenuazione a partire da Ponente. Persistono venti settentrionali a tratti fino a burrasca su AB con raffiche fino 70-80 km/h, forti (50-60 km/h) su C. Mare fino a molto mosso su A per onda da Est/Sudest, agitato al largo.

Mercoledì (vigilia di Natale): il transito di una goccia fredda a nord delle Alpi rinvigorisce la circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo una ripresa di precipitazioni deboli o moderate sparse sulla Liguria. Quota neve in calo tra il pomeriggio e la serata fino a 600-800 m sui versanti padani e sui rilievi appenninici. Dopo una temporanea e parziale attenuazione, venti settentrionali in nuovo rinforzo fino a burrasca su ABC con raffiche fino 70-80 km/h la sera.