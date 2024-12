Sanremo: pubblicate le assunzioni di 24 operatori ecologici e 10 autisti di Amaie Energia

Sono state pubblicate, sul sito di Amaie Energia, le graduatorie del mega concorso che è stato indetto nei mesi scorsi da Amaie Energia, la multi servizi partecipata dal Comune di Sanremo, che intende potenziare l’organico.

Le assunzioni erano state previste dal precedente Cda e sono state portate avanti da quello nuovo, coordinato dal neo presidente Sergio Tommasini che, la settimana scorsa ha deliberato l’assunzione di 24 operatori ecologici e 10 autisti. Il concorso intende, infatti, seguire il piano industriale e servirà anche a rispondere ad alcune esigenze relative agli interinali.

Tra gli operatori ecologici la graduatoria ha visto, nell’ordine: Lorenzo Castelli, Andrea Cosentino, Massimo De Lellis, Luca Dell’Oro, Teodor Dzhurov, Alessandro Pallavicino, Giuseppe Discianni, Enrico Gazzano, Anbtonio Cosa, Gabriel Grimoldi, Antonio Mandica, Pierluigi Vanni, Daniele Caglianone, Eugenio Ligato, Manuel Sola, Fabio Gatti, Stefano Demaria, Massimiliano Tirone, Omar Furfari, Laura Porcari, Samuele Taurini, Luca Doveri, Renato Micheletti e Fabio Timpani. Sotto l'ultimo assunto ci sono altri 19 in graduatoria che rimarranno in attesa di eventuali rinunce.

Gli autisti presi dalla graduatoria, che rimarrà attiva per altri tre anni, sono: Federico Bartolotta, Thomas Dileo, Claudio Ormea, Manuel Panizzi, Simone Savio, Andrea Cosentino, Angelo Ferrari, Giuseppe Surace, Ovo Bruzzone Giuseppe Discianni. Anche in questo caso rimangono altri partecipanti al concorso in graduatoria (17).

I due avvisi riguardavano le figure professionali di operatori ecologici 2.B e 3.B CCNL Utilitalia. Il piano assunzionale è inquadrato nel piano industriale recentemente presentato al Comune di Sanremo unitamente ai risultati consuntivi al 30 settembre e alle previsioni di chiusura 2024.