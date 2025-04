Canti, danze e striscioni per la Giornata del Libro: flash mob all'istituto Andrea Doria di Vallecrosia (Foto e video)

"È una grande emozione oggi, qua, ora, tutti insieme! Cogliamone il valore e viviamolo nelle nostre giornate e diventiamo costruttori di pace, tutti noi, grandi e piccoli. Portiamo questo nelle nostre giornate e adesso sprigioniamo energia bella". Con questa frase ha preso il via, questa mattina, un flash mob nel cortile dell'istituto Andrea Doria a Vallecrosia incentrato sul tema 'Immaginare insieme'. Studenti, docenti, personale scolastico, genitori e nonni hanno animato la scuola con canti, danze e striscioni collegati dal tema "Immagina" in occasione della Giornata mondiale del Libro. Per l'occasione erano presenti anche l'assessore Patrizia Biancheri, la polizia locale, la Protezione civile e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Ha preso il via lunedì scorso la settimana ricca di incontri, laboratori e giochi che coinvolge anche le scuole della vallata. "Il flash mob odierno e tutte le attività previste durante la settimana hanno coinvolto tutto il mondo della scuola: docenti, collaboratori e famiglie" - fanno sapere i referenti responsabili della biblioteca, organizzatori e promotori della manifestazione - "Gli alunni hanno vissuto la bellezza del creare insieme all'artista Davide Puma, e alla sua collaboratrice Lucia Palmero, una grande opera collettiva, hanno partecipato a laboratori, hanno ascoltato storie e provato diversi giochi cooperativi".

"Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione settimanale, in particolare, tutto il personale scolastico, le insegnanti in pensione Wilma Testa, Gisella Guglielmi e Silvia Cagnacci, che hanno dato vita alla biblioteca scolastica, Daniela Lavagna, Simonetta Brolli, Davide Giacalone, Chiara Aime, istruttore tutore del Coni, i genitori che hanno cantato ai bambini, le mamme che hanno letto storie in più lingue (italiano, spagnolo, rumeno e arabo), gli alunni tirocinanti del socio sanitario dell'istituto Polo, Manuela Orrao, responsabile dei tirocinanti del Polo, Lilia Lanteri, Roberta Gianni e Alberto Gestro per il supporto tecnologico, Patrizia Bortolan e Lorenza Lorenzi per tutto e il coro del centro Le Cinque Torri di Vallecrosia guidato dal maestro Mario Molinari. L'associazione il 23 aprile ospiterà i bambini dell'infanzia per un laboratorio di lettura".