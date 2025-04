Vallecrosia, Giornata del Libro: settimana di eventi e appuntamenti all'istituto Andrea Doria (Foto e video)

L'istituto Andrea Doria di Vallecrosia celebra la Giornata mondiale del Libro con una settimana ricca di eventi e appuntamenti collegati da un tema: "Immagina".

Un'iniziativa per stimolare la creatività, l'immaginazione e le capacità artistiche degli studenti. "Quest'anno l'edizione è al suo quindicesimo appuntamento" - dicono i responsabili della biblioteca - "Una festa che rappresenta un punto di riferimento per gli studenti, veri protagonisti della kermesse, e che coinvolge tutto il mondo della scuola: docenti, collaboratori e famiglie. La settimana si snoda in un insieme ragionato di eventi e appuntamenti governati da un filo rosso, il tema scelto: 'Immagina'".

"Immagina … uno sguardo attento sulla pace, che non ha confini, come una porta aperta sul mondo!" - sottolineano i responsabili della biblioteca - "Immagina contiene dentro di sé la realtà del presente, il sogno, la leggerezza, la speranza per il futuro, in cui tutti possiamo dare il nostro contributo leggendo, ascoltando, cantando, incontrando e immaginando, insieme".

"Lunedì 7 aprile dalle 8 saranno protagonisti gli alunni della secondaria di primo grado, martedì le classi della primaria di Vallecrosia, mercoledì le classi della primaria della vallata, giovedì la scuola dell'infanzia di Vallecrosia e venerdì le scuole dell'infanzia nei vari plessi" - svelano i responsabili della biblioteca- "Martedì e mercoledì, gli alunni vivranno la bellezza del creare insieme all'artista Davide Puma una grande opera collettiva. Se il tempo sarà favorevole, invece, mercoledì 9 alle 10.40 tutti gli abitanti della scuola si daranno appuntamento per dare vita a un flash mob nel cortile della scuola: 'Immaginare insieme'. Inoltre, anche quest'anno saranno presenti gli alunni del socio sanitario dell'istituto Polo mentre per la prima volta parteciperà il coro del centro pensionati di Vallecrosia. Ci auguriamo che l’edizione che ci apprestiamo a vivere sia ancora più creativa e generi energie capaci di stimolare l’intero territorio".