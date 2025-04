Mitologia, creatività e inglese per la Giornata del Libro: al via la settimana di eventi all'istituto Andrea Doria di Vallecrosia (Foto e video)

Eventi e appuntamenti collegati dal tema "Immagina". E' iniziata ieri la settimana di iniziative all'istituto Andrea Doria di Vallecrosia in occasione della Giornata mondiale del Libro. Per l'occasione era presente anche il sindaco pro tempore Marilena Piardi.

I protagonisti della prima giornata sono stati gli alunni della secondaria di primo grado e di quinta elementare. "In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore che promuove la lettura e la salvaguardia del patrimonio librario, gli alunni dell’istituto comprensivo Andrea Doria hanno 'immaginato' e giocato nel mondo della mitologia. Nella giornata di ieri, lunedì 7 aprile, a partire dalle 8:30, le classi della scuola secondaria e di quinta elementare hanno abbandonato le aule per viaggiare da un mito a un altro, in un percorso itinerante tra cortile, palestra e biblioteca" - fanno sapere le insegnanti - "Ulisse, Odino, Apollo, Re Artù e molti altri i personaggi e le storie che hanno animato questa giornata, grazie alle voci dei docenti lettori e all’interpretazione dei ragazzi più grandi".

Un'iniziativa per stimolare la creatività, l'immaginazione e le capacità artistiche degli studenti. "Spazio anche alla creatività nel laboratorio artistico, in cui ciascuno ha creato una maschera personale, e all’inglese, in un laboratorio tutto in lingua" - dicono i docenti - "E dopo aver volato su Pegaso, estratto Excalibur e tessuto la tela di Penelope, nei prossimi giorni anche i più piccoli avranno il loro momento per leggere e immaginare. Nel corso della settimana, infatti, si prosegue con le attività dedicate agli alunni della primaria e dell’infanzia, provenienti anche dai plessi della vallata. Gli alunni saranno, inoltre, coinvolti in una grande opera collettiva, che ha già iniziato a prendere vita, grazie all'artista Davide Puma".