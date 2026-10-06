Sanremo, stalli riservati agli hotel: fino a 1.800 euro l'anno e 60 euro al giorno per i bus turistici per la città

Nuova integrazione al piano tariffario per la sosta, con l'introduzione di specifiche tariffe per gli spazi riservati alle operazioni di carico e scarico a servizio delle strutture alberghiere e una nuova tariffa per i pullman turistici. Il provvedimento nasce dalle richieste presentate dalle associazioni di categoria Federturismo, Assohotel e Federalbrghi, con l'obiettivo di migliorare i servizi a favore delle strutture ricettive e dei relativi ospiti.

La richiesta riguarda in particolare l'individuazione di aree di carico e scarico dedicate agli alberghi, così da rendere più agevoli le operazioni legate all'arrivo e alla partenza degli ospiti. Una prima ricognizione ha individuato circa 20 stalli potenzialmente interessati, verificando le strutture ricettive in possesso dei requisiti necessari per presentare la richiesta. L'Amministrazione ha quindi ritenuto meritevole di accoglimento la proposta, considerandola coerente con la volontà di migliorare i servizi a supporto delle attività alberghiere e di valorizzare l'offerta turistica della città. La modifica entra così nel piano tariffario comunale, secondo le modalità che saranno disciplinate dallo specifico Regolamento.

Nel dettaglio, per gli spazi riservati alle operazioni di carico e scarico delle strutture ricettive sono state stabilite tre diverse tariffe annuali, calibrate sulla categoria dell'albergo. Per ciascuno spazio riservato a un albergo 3 stelle il costo sarà di 1.200 euro all'anno, mentre per le strutture 4 stelle la tariffa sale a 1.400 euro annui. Per gli alberghi 5 stelle, invece, è previsto un esborso di 1.800 euro all'anno per ciascuno spazio. Le somme dovranno essere corrisposte per ciascun periodo di concessione, secondo le modalità previste dalla disciplina comunale.

Accanto agli stalli per gli alberghi arriva anche una nuova tariffa destinata ai pullman turistici utilizzati dai gruppi che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio comunale. Per questi mezzi è stato fissato un importo di 60 euro al giorno per ciascun pullman, con la possibilità di utilizzare gli spazi previsti presso l'area parcheggio di Piazzale Carlo Dapporto. L'accesso sarà subordinato alla registrazione della targa del mezzo sul portale dedicato ai parcheggi comunali. La misura punta quindi a disciplinare anche la presenza dei bus turistici, creando un sistema più strutturato per l'arrivo e la partenza dei gruppi organizzati.

“Questa delibera – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - è frutto di un dialogo costante e di un lavoro sinergico portato avanti con le associazioni di categoria di riferimento. L'istituzione degli stalli dedicati al carico e scarico e l'introduzione della tariffa agevolata per i bus turistici riservata a chi pernotta nelle nostre strutture permettono di razionalizzare i flussi, rendere più agevoli l'arrivo e la partenza dei turisti e supportare concretamente il tessuto alberghiero cittadino nel percorso di miglioramento dell'accoglienza”. Da una prima ricognizione, le strutture alberghiere potenzialmente interessate sono circa 20.

E' stata anche fatta una stima degli effetti economici della nuova organizzazione. Secondo la relazione del Servizio Viabilità, manutenzione strade e ordinanze, l'introduzione degli spazi riservati agli alberghi potrebbe determinare una riduzione delle entrate derivanti dalla sosta ordinaria, legata alla sottrazione di alcuni stalli alla normale utilizzazione da parte dell'utenza. La perdita viene stimata in circa 39 mila euro all'anno, mentre le entrate derivanti dalle nuove tariffe per gli spazi riservati alle strutture alberghiere sono quantificate in circa 29 mila euro annui. La differenza, pari a circa 10 mila euro, viene considerata un margine connesso alle oscillazioni delle entrate derivanti dai parcheggi di proprietà. 1 Bro 4

La modifica non sarà comunque operativa dall'oggi al domani. Il Comune precisa infatti che l'applicazione delle nuove tariffe sarà attuata compatibilmente con i tempi tecnici necessari per adeguare le attrezzature e i software destinati alla gestione dei pagamenti della sosta. Sarà inoltre necessaria l'approvazione del regolamento relativo all'istituzione e all'utilizzo degli spazi riservati alle operazioni di carico e scarico a servizio delle strutture alberghiere. Solo una volta completati questi passaggi sarà possibile dare piena attuazione al nuovo sistema, affidando al Servizio Viabilità, manutenzione strade e ordinanze gli atti necessari.